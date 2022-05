COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stratégie carbone :

REALITES lance une émission d?obligations vertes

à prime d?impact d?un montant global de 5 M?

en partenariat avec LITA.co

Saint-Herblain, le 12 mai 2022, 17h45. Premier maître d?ouvrage en France a? devenir « entreprise a? mission », engagé pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, le groupe de développement territorial REALITES lance une émission d?obligations vertes à prime d?impact pour contribuer au financement de sa stratégie carbone.

Les enjeux de la décarbonation au sein de la filière construction immobilière

En France, en 2020, le secteur immobilier représentait 44% des consommations énergétiques et 25% des émissions de CO2. Le secteur de la construction neuve est particulièrement émissif : 75% du CO2 d?un bâtiment neuf est émis lors de la phase de construction, notamment du fait de l?impact carbone des matériaux utilisés de manière conventionnelle dans le secteur : béton, ciment, acier, etc.

Conscients de ces impacts, les pouvoirs publics ont instauré au 1er janvier 2022 une nouvelle réglementation environnementale RE2020. Celle-ci vient renforcer les exigences de la réglementation thermique RT2012, en insistant particulièrement sur la mesure de performance de l?isolation des bâtiments. Elle vise également à mesurer et suivre l?ensemble des émissions carbone des bâtiments sur chaque phase de leur cycle de vie, de la construction jusqu?à la fin de vie (matériaux de construction, équipements, etc.) mais aussi lors de la phase d?exploitation (chauffage, eau sanitaire, climatisation, éclairage?).

Les engagements du groupe REALITES dans sa trajectoire bas carbone

Compatible avec les Accords de Paris et la Stratégie Nationale Bas Carbone, la stratégie carbone de REALITES s?articule autour de trois piliers :

Mesurer. Un bilan carbone est réalisé tous les deux ans sur la base de données réelles et est projeté grâce aux ratios des années précédentes pour l?année intermédiaire depuis 2018.

Le premier exercice a montré que la priorité du Groupe doit se porter sur l?activité de maîtrise d?ouvrage, responsable de 94% des émissions selon la mise à jour du bilan carbone en 2020 ; Réduire dès à présent l?intensité carbone des activités. La trajectoire de réduction, plus ambitieuse que la RE2020, vise à réduire de 41% les émissions au m² développé ou exploité entre 2020 et 2031. En 2021, le Groupe a créé REALITES BuildTech, son pôle technologie et innovation dont le pôle industriel développe la construction hors site pour les ossatures bois ou modulaires, utilisant des matériaux biosourcés ; Compenser dès que possible les émissions résiduelles dans une démarche de neutralité carbone en investissant dans des projets qui, en plus d?être utiles et compatibles avec les valeurs du Groupe, généreront des crédits carbone. Le premier projet soutenu a été la Compagnie des Amandes, en 2020 et 2021.

Une émission d?obligations vertes à prime d?impact pour financer cette ambition

Pour mener à bien cette ambition (réduction, compensation, stratégie d?impact sociétal), REALITES a identifié un besoin d?investissement de l?ordre de 30 M? à l?horizon 2025.

L?émission d?obligations vertes à prime d?impact s?inscrit dans ce cadre et se réalisera en deux tranches avec l?objectif de collecter au total 5 M? en 2022. La première tranche, actuellement en précollecte, est ouverte à la souscription jusqu?au 19 juillet prochain.

Cette levée de fonds est réalisée dans le cadre d?un partenariat inédit avec LITA.co, première plateforme digitale permettant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers d?investir dans des entreprises porteuses d?innovations sociales et écologiques durables.

Le groupe REALITES a été sélectionné par un comité d?experts au sein d?une nouvelle offre « Transformation » dédiée au financement des entreprises dans leur transition vers des modèles bas carbone. Elle est la première ETI sélectionnée par LITA.co.

Réservation de l?investissement sur LITA.co: https://link.lita.co/REALITES

À propos de LITA

LITA.co, la plateforme qui démocratise l'investissement, permet à tous ceux qui le souhaitent d?épargner durablement en investissant directement dans les entreprises de l?économie sociale, solidaire et écologique. Dernièrement, LITA.co a lancé une nouvelle offre d?investissement dédiée au financement des entreprises en transition avec un premier volet axé sur leur décarbonation. Fondée en 2014 par Eva Sadoun et Julien Benayoun, la plateforme se décline désormais à l'échelle européenne et est présente en France, Belgique et Italie. Au travers de plus de 200 levées de fonds citoyennes, elle a permis de collecter 90 millions d?euros auprès d?une communauté de 100 000 particuliers. Agréée ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) et certifiée B Corp, LITA.co est une entreprise dont l'impact écologique et social est au c?ur de son modèle. C?est également le seul acteur du financement participatif à avoir obtenu le label Finansol pour son portefeuille électronique, certifiant ainsi son caractère transparent et solidaire. Pour en savoir plus : https://fr.lita.co/fr

À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles de nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d?attractivité et de développement économique. Grâce à son double positionnement en Maîtrise d?ouvrage (construction de logements, habitats gérés, commerces, bureaux, locaux d?activités?) et en Maîtrise d?usage (service hospitalité, santé, entertainment), REALITES crée des projets qui anticipent les besoins des villes et des quartiers.

Le Groupe est engagé dans une profonde mutation des process de construction avec REALITES BuildTech, pôle technologie et innovation, qui rassemble les expertises techniques du Groupe au service de la Maîtrise d?ouvrage pour concevoir des projets répondant aux enjeux de la construction d?avenir.

Premier maître d?ouvrage entreprise à mission en France, REALITES confirme officiellement son engagement de concilier but lucratif & intérêt collectif, avec l?appui d?un Comité de mission composé d?experts reconnus.

Fort de plus de 900 collaborateurs et d?une ambitieuse stratégie de développement en France et en Afrique (Maroc et Sénégal), REALITES affiche en 2021, une hausse de 39,5% de son chiffre d'affaires à 285,7 M?. Le Groupe a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d?affaires de 800 M? avec un taux de résultat opérationnel de 8%. REALITES est coté sur Euronext Growth Paris depuis 2014 et son titre est éligible au PEA PME (code Isin : FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs : REALITES - Arnaud Tesson : +33 2 40 75 50 91 ? comfi@realites.com

Contact presse économique et financière : CAPVALUE - Gilles Broquelet : +33 1 80 81 50 00 ? info@capvalue.fr

Contact presse corporate et immobilier : AGENCE OXYGEN - Coralie Maussion - +33 6 43 44 41 25 / Carole Huet - +33 6 03 49 67 80 ? realites@oxygen-rp.com

GALIVEL & ASSOCIES - +33 1 41 05 02 02 ? galivel@galivel.com

Rejoignez Utiles en Actions,

le Club Actionnaires de REALITES