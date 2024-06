RealPage Inc est une société basée aux États-Unis, qui fournit des logiciels et des services d'analyse de données au secteur de l'immobilier. Les systèmes de gestion immobilière de la société rationalisent les processus commerciaux sur site, tels que la sélection, la location et la gestion des loyers, et automatisent les fonctions de comptabilité, de gestion de portefeuille et de gestion des revenus.

Secteur Logiciels