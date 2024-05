Realty Income Corporation est spécialisé dans la détention, le développement et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux et industriels situés aux Etats-Unis et à Porto Rico. Les revenus locatifs par type d'actifs se répartissent comme suit : - magasins (82,7%) ; - locaux industriels (15%) ; - autres (2,3%) : bureaux, usines agroalimentaires, établissements de jeux, etc. A fin 2022, le portefeuille immobilier, composé de 12 237 actifs d'une surface locative totale de 22 003 659 m2, est évalué, en valeur comptable, à 42,7 MdsUSD.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial