Realty Income Corp. a publié mardi des revenus d'exploitation par action pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, l'augmentation des coûts d'entretien des biens immobiliers ayant compensé la croissance des revenus locatifs.

Le portefeuille de la société d'investissement immobilier (REIT) comprend plus de 13 000 propriétés commerciales dans des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne et dans des secteurs tels que la vente au détail, les jeux et l'industrie.

La société a pu augmenter ses revenus locatifs en récupérant des clients existants à des taux de location plus élevés et en utilisant l'analyse de données pour investir dans des biens immobiliers à forte croissance.

Toutefois, la hausse du coût du capital et les coûts de gestion immobilière liés à l'inflation ont réduit les bénéfices.

Realty Income a déclaré des fonds d'exploitation ajustés de 1,01 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, par rapport aux estimations des analystes de 1,04 $ par action, selon les données de LSEG.

La société basée à San-Diego, en Californie, a déclaré une croissance des revenus locatifs de 2,6 % à magasins comparables et un taux de récupération des loyers de 103,6 % sur les propriétés relouées.

Le revenu total pour le trimestre rapporté était de 1,08 milliard de dollars, en hausse par rapport aux 888,7 millions de dollars de l'année dernière. (Reportage d'Ananta Agarwal et de Pritam Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber)