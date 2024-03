Reato Group AB (publ) se concentre sur le secteur de l'hôtellerie, qui comprend la franchise, l'immobilier et la technologie. La société se concentre sur les franchises d'hôtels européens, les propriétés hôtelières en Scandinavie et les sociétés de technologie de l'accueil. Elle fournit des droits de franchise et des services de marketing aux hôtels de la chaîne First Hotels. Il existe environ 27 First Hotels, dont 24 en Suède, deux en Norvège et un au Danemark.