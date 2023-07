Reaves Utility Income Fund (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un revenu après impôt et un rendement total consistant principalement en un revenu de dividendes fiscalement avantageux et une appréciation du capital. Le Fonds poursuit cet objectif en investissant au moins 80 % de son actif total dans des titres de sociétés nationales et étrangères impliquées dans une large mesure dans la fourniture de produits, de services ou d'équipements pour la production ou la distribution d'électricité, de gaz ou d'eau ; les activités de télécommunications ; et les opérations d'infrastructure, telles que les aéroports, les routes à péage et les services municipaux (Utilities). W.H. Reaves & Co., Inc. est le conseiller en investissement du Fonds.