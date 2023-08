Reborn Coffee, Inc. est un détaillant de café de spécialité. La société exploite des magasins de distribution en gros et des cafés de détail en Californie pour vendre une gamme de café, de thé, d'eau de marque Reborn et d'autres boissons, ainsi que des produits de boulangerie et des desserts. La société se concentre sur le service de café de qualité, torréfié de manière spécialisée, dans les magasins de détail, les kiosques et les cafés. Les produits de la société comprennent le café Guatemala Premium Roast Bean - Huehuetenago, le café Reborn House Blend Coffee Bean - Valencia, le café Reborn Single-Origin Whole Bean 3-Pack Sampler, le café Éthiopie Premium Roast Whole Beans - Sidamo Guji, le café Colombia Supremo Coffee Beans, Brazilian Decaf Whole Bean Coffee, Single Serve Pour Over Drip Bag Coffee - Colombia, Single Serve Pour Over Drip Bag Coffee-Ethiopia, Cold Brew Coffee Packs-Ethiopia, Cold Brew Coffee Packs- Valencia, Cold Brew Coffee Packs-Colombia et Cold Brew Coffee Pack-Guatemala.

Secteur Restaurants et bars