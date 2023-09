Rebosis Property Fund Ltd :

* JSE : REA - REB - CESSION DE BIENS IMMOBILIERS

* REBOSIS PROPERTY FUND LTD : TRANSACTION PROPOSÉE POUR UN MONTANT TOTAL DE 650 MILLIONS DE RANDS

* REBOSIS PROPERTY-PORTFOLIO SALE AGREEMENT WITH JOINT BUSINESS RESCUE PRACTITIONERS OF ASCENSION PROPERTIES,HEMIPAC INVESTMENTS TO DISPOSE PORTFOLIO Source text for Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :