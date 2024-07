REC Limited est une société de financement d'infrastructures basée en Inde. Les produits de la société sont des prêts rémunérés accordés aux régies d'électricité des États, aux services publics d'électricité des États, aux départements d'électricité des États et au secteur privé pour tous les segments de l'infrastructure électrique. Elle opère dans un seul secteur d'activité, à savoir les prêts aux secteurs de l'électricité, de la logistique et des infrastructures. Ses produits financiers comprennent des prêts à long terme, des prêts à moyen terme, des prêts à court terme, le refinancement de la dette, le financement de fonds propres, le financement de la fabrication d'équipements pour le secteur de l'électricité, le financement des mines de charbon, la politique de financement des actifs réglementaires (à l'exclusion de la composante de rendement des capitaux propres) des services publics d'électricité et la facilité de paiement des factures renouvelables. Sa politique de refinancement de la dette s'applique à l'extension des prêts à terme pour le refinancement des prêts à terme existants pour tous les types de projets mis en service dans le secteur de l'électricité, y compris les projets d'énergie renouvelable, des emprunteurs du secteur public et du secteur privé. Elle agit en tant qu'agence nodale pour les programmes du gouvernement indien.