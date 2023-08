REC SILICON : Le seuil de rentabilité devient plus probable

REC Silicon ASA est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits de silicium. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - polysilicium et gaz de silicium pour l'industrie des semi-conducteurs (99,7%) ; - polysilicium pour l'industrie photovoltaïque (0,2%) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Chine (27,1%), Etats-Unis (14,8%), Taiwan (14,4%), Corée (14,1%), Singapour (12,5%), Danemark (7,6%), Japon (5,7%), Belgique (0,9%), France (0,6%), République Tchèque (0,5%) et autres (1,8%).

Secteur Produits chimiques de base