REC Silicon ASA est un producteur norvégien de matériaux avancés à base de silicium, qui fournit du polysilicium de haute pureté et des gaz de silicium aux industries solaires et électroniques du monde entier. La société exploite des installations de production à Moses Lake, Washington et Butte, Montana, aux États-Unis. Les filiales de REC Silicon sont les suivantes : REC Silicon Inc : REC Silicon Inc, REC Solar Grade Silicon LLC et REC Advanced Silicon Materials LLC aux États-Unis. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux segments : Le segment des matériaux solaires fabrique du polysilicium pour les marchés de l'énergie solaire à partir de son usine de Moses Lake, Washington, et le segment des matériaux semi-conducteurs fabrique du polysilicium et des gaz de silicium pour les marchés des semi-conducteurs à partir de son usine de Butte, Montana.