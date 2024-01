Recharge Resources Ltd. annonce que le Ministerio de Produccion y Desarrollo Sustentable del Gobierno de Salta (le MPSD) a approuvé le permis de forage de la Société pour deux puits supplémentaires sur le bloc Pocitos 2 du projet de saumure de lithium Pocitos, situé près de la commune de Pocitos dans la province de Salta, en Argentine. L'objectif de ce programme de forage sera d'améliorer l'estimation des ressources minérales présumées (MRE) récemment annoncée selon la norme NI 43-101 en fournissant des données sur les trous de forage, la porosité et la perméabilité qui étaient absentes car le projet Pocitos 2 n'a pas été foré auparavant. Compte tenu de l'espacement des trous de forage, les géologues de la société cibleront une catégorie de ressources prouvées et probables et recueilleront des données de pompage préalables à la construction d'une usine pilote d'extraction directe du lithium (DLE) EkosolveTM, puis d'une usine à grande échelle de 20 000 tonnes par an sur le projet.

L'ERM récemment annoncée pour le projet de saumure de lithium de Pocitos a été préparée par WSP Australia Pty Ltd. (WSP) et a été estimée à 143 000 tonnes de lithium métal in situ et à 13 000 tonnes de rendement en lithium métal (en utilisant les estimations de porosité), ce qui équivaut à un équivalent en carbonate de lithium de 760 000 tonnes et 69 000 tonnes respectivement. Le LCE est calculé à partir du rapport entre le carbonate de lithium et le lithium métal (5,32:1). Les calculs supposent qu'il n'y a pas de pertes de processus.

Lors du dernier essai en usine pilote à Ekosolve, 94,9 % du lithium métal a été extrait sous forme de carbonate de lithium. La géophysique et le modèle de bloc préparés par WSP montrent une unité sableuse qui s'étend sur Pocitos 2 et qui présente une porosité plus élevée - voir page 14-4 Rapport NI 43-101 Rapport technique NI 43-101 - Pocitos I et II, province de Salta, Argentine. Son équipe de géologues souhaite forer cette zone pour définir l'ampleur des unités de halite sableuse et des saumures qu'elles contiennent.

WSP a indiqué dans le rapport qu'au prix de 16 573 $/tonne de Li2CO3 au 4 décembre 2023, les recettes annuelles sont estimées à 338 millions de dollars (pour une usine de 20 000 TPY). Les coûts d'exploitation ont été estimés par Ekosolve Ltd. à 2300 - 2750 $ par tonne ou 55 millions de dollars à 2700 $ par tonne dans le rapport NI 43-101 de WSP.