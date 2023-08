Reckitt Benckiser Group plc est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien ménager. Le groupe produit et vend également des produits d'hygiène corporelle et de santé, et des médicaments OTC. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'entretien ménager et produits d'hygiène corporelle (41,6%) : produits de soins de la personne (marques Veet, Clearasil, Mucinex, etc.), produits de nettoyage et de soin pour tissus (détachants, détergents, adoucissants, etc. ; Woolite, Calgon, Vanish, etc.), nettoyants de surfaces (n° 1 mondial des nettoyants désinfectants ; Dettol, Lysol, Harpic, St Marc, Destop, O'Cedar, etc.), désodorisants et anti-parasitaires (n° 2 mondial ; Wizard, Air Wick, Mortein, Pif Paf, etc.), produits de laves-vaisselles (n° 1 mondial ; sels décalcifiants, produits anti-corrosion, décapants, etc. ; Calgonit, Finish, Electrasol, etc.), détergents à lessive, assouplissants et aides au repassage (marques Vanish, Calgon, Woolite et Pure) ; - médicaments OTC et produits de bien-être (34,9%) : produits antiseptiques (n° 1 mondial ; Dettol), de soins dentaires (Kukident et Steradent) et gastriques (Gaviscon, Fybogel, etc.), et analgésiques (traitement des douleurs, de la toux et de la grippe ; Disprin et Lemsip) ; - produit de nutrition (23,4%) : vitamines, minéraux et compléments alimentaires (marques Airborne, Mead Johnson, Move Free et Schiff). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,8%), Etats-Unis (28,3%) Chine (11,2%) et autres (54,7%).

Secteur Produits ménagers