Reckitt Benckiser : Barclays reste à 'surpondérer'

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Reckitt Benckiser avec un objectif de cours de 96 livres sterling, soulignant que '2020 s'annonce comme une année exceptionnelle' pour le groupe, mais reconnaissant 'moins de visibilité sur 2021'.



'Nous prévoyons une croissance organique des ventes de 11,8% pour RB cette année, et une croissance de l'EBIT ajusté en absolu malgré une importante réinitialisation de la marge', précise le broker dans sa note.



Barclays juge que le ratio de valorisation P/E (cours sur BPA) 2023 de 15 fois 'semble attrayant', et il voit peu de risque pour le consensus, étant donnés les objectifs toujours prudents du groupe britannique de produits d'hygiène et de santé.



