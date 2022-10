Reckitt Benckiser : Jefferies relève son opinion

Jefferies passe de 'sous-performance' à 'conserver' sur Reckitt Benckiser et ajuste son objectif de cours de 5600 à 5620 pence, après une réaction négative du marché aux trimestriels qui 'reflète de faibles volumes et une trajectoire sous-jacente restant opaque'.



Le broker pointe aussi à venir une base de comparaison difficile en nutrition, à la fois pour les ventes et les bénéfices, 'le tout dans un contexte d'interrègne à la direction, sur fond d'un projet de redressement qui n'est qu'à moitié achevé'.



Jefferies estime néanmoins que le titre du groupe britannique de produits d'entretien, d'hygiène et de santé se situe proche de plus bas en termes de valorisation relative, et que le consensus pour 2023 'semble convenablement prudent'.



