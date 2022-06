La pénurie de lait maternisé pourrait s'atténuer avec la réouverture de l'usine Abbott du Michigan

Les Laboratoires Abbott ont annoncé samedi la réouverture de leur usine de production de lait maternisé à Sturgis, dans le Michigan, faisant ainsi un pas en avant pour atténuer la grave pénurie nationale qui a poussé les parents à se précipiter pour s'approvisionner.

La société a déclaré qu'elle allait commencer la production d'EleCare et d'autres préparations spécialisées et métaboliques, avec une première mise en vente des produits EleCare aux consommateurs à partir du 20 juin ou aux alentours.

La U.S. Food and Drug Administration a déclaré le 19 mai que l'usine était en bonne voie pour ouvrir dans une ou deux semaines.

La fermeture de l'usine et le rappel de préparations pour nourrissons ont aggravé la pénurie d'approvisionnement dans un pays où, selon les données fédérales de 2020, moins de la moitié des bébés sont exclusivement nourris au sein pendant leurs trois premiers mois.

Abbott a lancé un rappel en février après des rapports d'infections bactériennes chez des enfants qui avaient consommé le lait maternisé fabriqué dans l'usine.

L'inspection de l'usine de Sturgis par la FDA a révélé des résultats "choquants" tels que des fissures dans des équipements vitaux, un manque de lavage adéquat des mains et des preuves de contamination bactérienne antérieure.

Abbott a déclaré qu'il n'existait aucune preuve permettant d'établir un lien entre ses formules et les maladies, tandis que l'inspection de la FDA a révélé la présence de bactéries dans les tests environnementaux et non dans les échantillons de produits.

La FDA a ensuite conclu un accord de décret de consentement qui lui a permis de superviser les actions d'Abbott visant à résoudre les problèmes de l'usine.

Avant le rappel, Abbott contrôlait 40 % du marché des préparations pour nourrissons, y compris Similac, mais la part de marché d'autres entreprises telles que Reckitt Benckiser Group PLC a augmenté depuis.

Même après la réouverture de l'usine, il faudra peut-être des semaines avant que l'approvisionnement en lait maternisé ne revienne à la normale, a déclaré Robert Califf, commissaire de la FDA.

Les entreprises mondiales qui fabriquent des préparations pour nourrissons, comme le fabricant de Neocate, Danone SA, introduisent des produits aux États-Unis après que le régulateur de santé du pays a assoupli sa politique d'importation.