(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse lundi, avant une semaine clé pour les résultats et la politique monétaire.

L'indice FTSE 100 a gagné 51,96 points, soit 0,6 %, à 8 337,67 points lundi matin. Le FTSE 250 a augmenté de 128,48 points, soit 0,6%, à 21 484,78, tandis que l'AIM All-Share a ajouté 2,31 points, soit 0,3%, à 781,98.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6% à 832,50, le Cboe UK 250 a gagné 0,5% à 18 823,66, et le Cboe Small Companies a augmenté de 0,2% à 17 343,71.

Le CAC 40 à Paris a baissé de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2850 USD lundi matin, contre 1,2859 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est établi à 1,0855 USD, en baisse par rapport à 1,0859 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 153,55 yens, contre 153,75 yens.

La Banque du Japon annonce une décision sur les taux d'intérêt mercredi, avant la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée, et la Banque d'Angleterre jeudi.

La banque néerlandaise ING s'attend à voir "une hausse, un maintien et une baisse".

"Il y a deux décisions importantes de la part des banques centrales cette semaine : la BoJ, dont nous attendons une hausse de 15 points de base, et la BoE, dont nous attendons une baisse de 25 points de base. Nous nous attendons à ce que la Fed maintienne ses taux, mais elle pourrait préparer le terrain pour une réduction en septembre", a ajouté ING.

ING s'attend à une dépréciation de la livre cette semaine, mais pense qu'une certaine faiblesse du dollar pourrait aider la livre sterling. Au lieu de cela, il préfère "l'EUR/GBP pour montrer la faiblesse de la livre cette semaine".

En ce qui concerne la monnaie unique, les données sur le produit intérieur brut mardi et le rapport flash sur l'inflation mercredi pourraient lui donner de l'élan, a ajouté ING.

"La dernière réunion de la Banque centrale européenne a mis l'accent sur la dépendance à l'égard des données, la présidente Christine Lagarde ayant renoncé à donner des indications sur l'avenir. Le ralentissement attendu de 2,9 % à 2,8 % de l'IPC de base en juillet ne devrait pas être suffisant pour amener les marchés à prévoir plus que les 55 points de base de l'assouplissement de 2024 déjà présents dans la courbe EUR [overnight index swap]. Incidemment, l'inflation de base a battu le consensus dans cinq des sept estimations rapides depuis le début de l'année," a ajouté la banque néerlandaise.

À Londres, les actions de Reckitt ont chuté de 8,1 %, ce qui en fait le plus mauvais élève du FTSE 100. Le producteur de biens de consommation a chuté après que la société Abbott Laboratories, cotée à New York, a été condamnée à verser 495 millions de dollars de dommages et intérêts par un tribunal de l'État de St Louis, dans le Missouri.

Un jury a estimé que les préparations pour nourrissons d'Abbott avaient provoqué une maladie intestinale chez une fillette. Abbott a chuté de 5,0 % après la fermeture des bureaux à New York.

Ailleurs, le sommet du FTSE 100 a été occupé par des entreprises qui ont rebondi après des baisses antérieures du cours de leurs actions. Centrica, propriétaire de British Gas, a ajouté 1,9 % à son gain de 1,6 % de vendredi. Cette hausse du cours de l'action fait suite à une chute de 9,9 % après la publication des résultats jeudi. L'entreprise de télécommunications Airtel Africa a gagné 2,0 %. Elle a augmenté de 2,7 % vendredi, bien qu'elle ait chuté de 7,0 % jeudi.

Pearson a chuté de 4,3%. L'éditeur de produits éducatifs a déclaré que les ventes au premier semestre 2024 ont diminué de 7,6 % à 1,75 milliard de livres sterling, contre 1,88 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a chuté de 10 %, passant de 236 millions de livres sterling à 212 millions de livres sterling.

Le bénéfice d'exploitation ajusté est resté stable à 250 millions de livres sterling, tandis que la croissance sous-jacente des ventes a été de 2 %. Pearson a augmenté son dividende intérimaire de 5,7 %, passant de 7,0 pence à 7,4 pence.

Pour l'ensemble de l'année 2024, elle prévoit une croissance des ventes sous-jacentes et un bénéfice d'exploitation ajusté conformes aux attentes du marché.

Ailleurs à Londres, SIG a chuté de 6,6 %. Elle envisage de faire appel à des investisseurs pour lever jusqu'à 150 millions de livres sterling, a rapporté Sky News samedi.

Sky News a déclaré que la société ne souhaitait pas commenter les "spéculations du marché".

L'entreprise avait obtenu quelque 165 millions de livres sterling lors d'une levée de fonds pendant la pandémie, notamment grâce au soutien de la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice. CD&R détient une participation d'environ 29 % dans SIG.

Le fournisseur de produits d'isolation, de toiture, d'intérieur commercial et de construction basé à Sheffield a déclaré en juin que les conditions du marché étaient restées difficiles au cours de l'année civile jusqu'à présent.

SIG a déclaré que la faiblesse du secteur du bâtiment et de la construction avait été la plus notable sur les marchés français et allemand, ainsi que sur les marchés finaux de son activité Interiors au Royaume-Uni.

En conséquence, SIG a déclaré qu'elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'année 2024 soit compris entre 20 et 30 millions de livres sterling, ce qui est inférieur à la fourchette des analystes.

À l'époque, SIG avait fixé la fourchette des analystes entre 36,7 millions et 43,0 millions de livres sterling.

À New York, vendredi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 1,6 %, le S&P 500 en hausse de 1,1 % et le Nasdaq Composite en hausse de 1,0 %. Les actions américaines ont donc terminé une semaine difficile en beauté. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté d'environ 2 % la semaine dernière, en raison d'une rotation au détriment des grands noms de la technologie et de certains résultats mal accueillis.

Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, a commenté : "Vendredi a été une meilleure journée pour les grandes valeurs technologiques aux États-Unis. L'ETF Magnificent Seven de Roundhill a rebondi de 1 %. Mais dans l'ensemble, la semaine dernière a été marquée par une accélération des flux de rotation, les capitaux délaissant les grandes entreprises technologiques au profit de secteurs plus petits et non technologiques du marché, sous l'effet de l'augmentation des paris sur la réduction des taux d'intérêt de la Fed et des bénéfices décevants de Google et Tesla. Le Nasdaq 100 a perdu plus de 2,50 % la semaine dernière et le S&P 500 a clôturé la semaine dernière en baisse de 0,8 %, tandis que l'indice à poids égal a rebondi de 0,8 % au cours de la semaine et que les actions du Russell 2000 ont gagné près de 3,5 %.

"Une Fed dovish et des données économiques faibles pourraient accélérer la tendance à la rotation. Les grandes entreprises technologiques ne peuvent donc compter que sur leurs bénéfices pour ralentir, voire inverser la tendance. 4 des "sept magnifiques" entreprises : Microsoft, Meta, Apple et Amazon devraient annoncer leurs résultats du deuxième trimestre cette semaine. Leurs résultats devraient non seulement répondre aux attentes élevées, mais aussi les dépasser".

Le baril de pétrole Brent était coté à 80,30 USD tôt lundi, en hausse par rapport à 79,56 USD au moment de la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'or était coté à 2 392,59 USD l'once, en hausse par rapport aux 2 384,60 USD.

Le dernier rapport de la Banque d'Angleterre sur les approbations de prêts hypothécaires au Royaume-Uni est attendu lundi à 9h30 BST.

