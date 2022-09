Reckitt Benckiser : départ du DG, le titre décroche

L'action Reckitt Benckiser signe mercredi matin la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres, pénalisée par l'annonce du départ de son directeur général Laxman Narasimhan, qui quittera ses fonctions à la fin du mois.



Vers 8h20, le titre décroche de 5,5%, alors que le FTSE affiche un repli limité de l'ordre de 1%.



Dans un communiqué publié en début de matinée, le groupe britannique de produits de grande consommation annonce que son DG a décidé, à la fois pour des raisons personnelles et familiales, de se rapprocher des Etats-Unis où il a accepté un nouveau poste.



'C'est une nouvelle décevante de notre point de vue compte tenu des changements et des progrès qui commencent tout juste à se matérialiser chez Reckitt', réagissent les analystes de Royal Bank of Canada.



Depuis son arrivée en septembre 2019, Narasimhan avait entrepris un 'rajeunissement' de la stratégie du fabricant, entre autres, du traitement de l'acné Clearasil et des préservatifs Durex.



Dans son communiqué, le groupe a annoncé la nomination de Nicandro Durante, un membre indépendant de son conseil d'administration, en tant que remplaçant par intérim de Narasimhan dans l'attente d'un successeur permanent.



Cet homme d'affaires brésilien a été, entre 2011 et 2019, le directeur général du fabricant de cigarettes British American Tobacco (BAT).



'BAT a été bien géré durant son mandat, toutefois nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'un ancien cadre issu du secteur du tabac ne constitue pas le meilleur choix pour diriger un groupe qui cherche à se réorienter vers les métiers de la santé grand public', souligne RBC.



