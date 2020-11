Reckitt Benckiser : en repli, Jefferies abaisse son conseil

Le titre termine la journée dans le rouge après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études a dégradé son opinion sur Reckitt Benckiser de 'conserver' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 7100 à 5845 pence, jugeant que 'les chiffres pour 2021 sont trop élevés' et que 'la récente correction relative modeste n'est pas suffisante'.



Avec un lancement de vaccin en 2021, le broker voit désormais 'un double-défi sous la forme d'une activité hygiène plus faible à partir du deuxième trimestre et d'une saison froide et grippale lente au quatrième et premier trimestres, avec la poursuite des confinements'.



