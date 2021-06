Reckitt Benckiser : cession d'une activité en Chine

Reckitt Benckiser fait part d'un accord pour la cession de son activité préparations pour nourrissons et nutrition infantile dans la zone Grande Chine (y compris Taiwan et Hong Kong) à Primavera Capital Group, pour une valeur d'entreprise implicite de 2,2 milliards de dollars.



Le groupe britannique de produits de santé et d'hygiène conservera une participation à hauteur de 8% dans cette activité et anticipe des recettes nettes en numéraire de l'ordre de 1,3 milliard de dollars.



Cette transaction, qui fait suite à une revue stratégique complète lancée en février dernier, demeure soumise à la satisfaction des conditions usuelles et devrait être finalisée au cours du second semestre 2021.



