Reckitt Benckiser : vente de la nutrition infantile étudiée?

Reckitt Benckiser étudierait différentes options pour sa division nutrition infantile, dont celle d'une cession, et aurait reçu des marques d'intérêt de la part d'acquéreurs potentiels, d'après un article de Bloomberg paru vendredi après clôture.



'Dès lors que le marché du lait infantile est un oligopole entre Nestlé, Danone, Abbott et Reckitt Benckiser, il n'y a que très peu d'acquéreurs potentiels hormis des fonds de PE qui peuvent difficilement payer une partie des synergies de coûts dans les prix', juge Oddo BHF.



Selon le bureau d'études, Danone pourrait avoir les moyens sans passer par une augmentation de capital et sans être dans l'urgence en termes de cessions d'actifs. Il estime que l'intérêt stratégique serait très élevé pour le Français, mais que le timing ne serait pas le meilleur.



