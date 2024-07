Record plc est une société britannique spécialisée dans la gestion de devises et d'actifs. La société propose des solutions de gestion de devises et d'actifs sur mesure à ses clients institutionnels dans le monde entier. Elle propose des solutions spécialisées de gestion des devises pour gérer le risque de change dans les actifs privés, les catégories d'actions, les fonds d'alimentation et d'autres fonds. Les solutions de la société comprennent la finance durable, la gestion des devises, la gestion des actifs et d'autres services. Elle simplifie la couverture du risque de change et fournit des solutions rentables à tous les défis liés aux devises. Elle propose des stratégies de recherche de rendement dans diverses catégories d'actifs du marché privé, notamment la dette des pays émergents, le prêt numérique, le crédit privé et les stratégies d'infrastructure. Elle négocie une gamme d'instruments pour ses clients, notamment des produits dérivés, tels que des options, des contrats à terme, des swaps de devises et de rendement total, et des instruments à revenu fixe, tels que des obligations et des prêts. Ses clients sont des gestionnaires d'actifs, des fonds de pension, des fondations et d'autres investisseurs institutionnels.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds