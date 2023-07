Record plc est une société britannique spécialisée dans la gestion de devises et d'actifs, qui gère des actifs pour le compte de fonds de pension, de fondations et d'autres clients institutionnels. La société est un gestionnaire indépendant spécialisé dans les devises et les produits dérivés. Elle propose des services de couverture de change sur mesure, des solutions de change contre rendement et des solutions de change supplémentaires, ainsi que des services de conseil. Les solutions de la société comprennent des solutions de conseil et d'exécution, des solutions de change et des solutions d'investissement. Ses solutions de conseil et d'exécution comprennent l'exécution des opérations de change, la mise en œuvre de solutions multi-actifs, la gestion des liquidités, la gestion des garanties, la recherche, le conseil et le reporting réglementaire. Ses solutions de change comprennent la gestion active du risque de change, la gestion passive du risque de change, la gestion des échéances, la couverture des taux réels et la couverture neutre en termes de volatilité. Ses solutions d'investissement comprennent les primes/stratégies de risque de change, la dette des marchés émergents, les marchés frontières et le financement du commerce extérieur Siegfried.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds