Record Resources Inc, anciennement Silk Road Energy Inc, est une société d'exploration de lithium et d'or. La société se concentre sur l'acquisition et le développement de ses propriétés de lithium et d'or. Ses projets comprennent la propriété Doran Lithium, la propriété Doran-South Lithium, la propriété d'exploration aurifère Grenfell, la propriété d'exploration aurifère 4 Nations, la propriété d'exploration aurifère Kenogami East et la propriété d'exploration aurifère Amikougami + Otto. La propriété Doran Lithium est située à environ 200 kilomètres à l'est de Red Lake, dans le nord-ouest de l'Ontario. La propriété Doran Lithium s'étend sur plus de 3 474 hectares à proximité de la limite entre la rivière English et le terrane d'Uchi. La propriété aurifère Grenfell est située dans le canton de Grenfell, à environ 10 km au nord-ouest de la ville de Kirkland Lake, en Ontario. La propriété aurifère Four Nations, qui comprend cinq blocs de claims couvrant 5,2 kilomètres carrés dans le canton de Grenfell, est située à environ 8,5 km à l'ouest de la mine Macassa, près de Kirkland Lake, en Ontario.

Secteur Sociétés minières intégrées