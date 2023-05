Le Mib en hausse ; les banques sont les moteurs de la hausse

(Alliance News) - Milan a progressé lors de la dernière séance de la semaine, amenant le Mib au-dessus de 27 300 vendredi, après trois séances consécutives de pertes, surperformant les autres marchés boursiers européens.

Le sentiment du marché a été principalement stimulé par d'excellents résultats trimestriels des entreprises, tandis que sur le front macroéconomique, la prudence a prévalu à l'intérieur du pays avant la décision de l'agence de notation Fitch sur la note souveraine de l'Italie plus tard dans la journée.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,6 pour cent à 27 375,09.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,5 %, le CAC 40 de Paris de 1,0 % et le DAX 40 de Francfort de 0,6 %.

Sur les listes plus petites, le Mid-Cap est dans le vert de 0,1 % à 42 048,78, le Small-Cap cède 0,3 % à 28 211,61 tandis que l'Italie Growth cède 0,2 % à 9 120,08.

Sur le Mib, Recordati reste haussier comme observé depuis l'ouverture, augmentant de 4,0% à 44,87 euros par action. Le conseil d'administration de Recordati Spa a approuvé jeudi le rapport financier pour l'exercice clos le 31 mars 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net de 124,0 millions d'euros avec une marge de 23% sur les ventes. Cela représente une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les revenus nets consolidés du premier trimestre 2023 s'élèvent à 551,4 millions d'euros, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

BPER Banca a également progressé de 1,1% à 2,69 euros par action, relevant la tête après deux séances de baisse. Capital Fund Management a réduit sa position courte sur le titre de 0,92% à 0,85%.

Reflétant la bonne dynamique du marché bancaire, de bons achats ont également été observés sur Banca Generali, qui a progressé de 2,2%. Le groupe bancaire a déclaré jeudi qu'il avait enregistré un bénéfice de 83,1 millions d'euros au premier trimestre 2023, en hausse de 22% par rapport aux 68,3 millions d'euros enregistrés à la même période en 2022. Le produit net bancaire s'élève à 193,2 millions d'euros contre 160,8 millions d'euros à la même période de 2022.

Parmi les quelques notes négatives, Iveco, en revanche, a baissé de 1,0 % après la contraction de 6,0 % de la veille.

Dans le segment des cadets, Cembre est en hausse de 3,0%, avant son rapport trimestriel prévu pour lundi.

Saras, d'autre part, a progressé de 3,6%, se dirigeant vers sa troisième séance pour terminer avec un solde positif.

Iren - dans le vert de 0,6% - a rapporté vendredi que Fitch a révisé les perspectives de la société de "Satble" à "Positif" et a confirmé sa note "BBB" pour la solvabilité à long terme et la dette senior non garantie. La révision de la perspective est motivée par l'amélioration des paramètres financiers d'Iren et la note reflète le mix d'activités bien intégré et diversifié du groupe, principalement exposé à des activités réglementées et quasi-réglementées, qui lui permet d'obtenir de solides performances dans l'environnement actuel du marché de l'énergie, qui est volatile.

En revanche, doValue a chuté de plus de 11 % après la publication du rapport trimestriel. La période, y compris les éléments non récurrents, a été une perte de 2,7 millions d'euros au premier trimestre, contre un bénéfice de 8,9 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Le conseil d'administration d'illimity Bank - en baisse de 2,4 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait approuvé les résultats du groupe illimity pour l'exercice clos le 31 mars, qui s'est soldé par un bénéfice avant impôts de 12,1 millions d'euros, exprimant un bénéfice net de 7,8 millions d'euros. Ce dernier était de 15,7 millions d'euros pour la même période de l'année dernière.

Comme l'indique la banque dans la note publiée, "ces chiffres ne sont pas entièrement comparables avec les trimestres précédents car ils intègrent l'impact de la résiliation consensuelle susmentionnée de l'accord de licence précédent, quantifiable à hauteur de 8,5 millions d'euros bruts".

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 48,4 millions d'euros, contre 36,0 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Du côté des petites capitalisations, Geox a glissé de 4,06% à 1,00 euro par action, après avoir déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 21% en glissement annuel à 223,7 millions d'euros, contre 184,4 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Digital Bros - en baisse de 6,0% - a déclaré jeudi avoir enregistré des revenus nets consolidés de 89,2 millions d'euros pour les neuf premiers mois, en hausse de 7,5% par rapport aux 82,9 millions d'euros au 31 mars 2022. L'Ebitda s'est établi à 30,5 millions d'euros, contre 31,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Bialetti Industrie - en baisse de 7,4% - a déclaré que les revenus du premier trimestre ont augmenté à 36,3 millions d'euros, contre 35,0 millions d'euros à périmètre constant. L'Ebitda, cependant, a chuté à 5,0 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros l'année précédente.

Conafi, en revanche, gagne 3,6 %, ce qui lui permet de se hisser en tête de liste après deux séances de baisse.

Gequity évolue également favorablement, progressant de 3,4 % pour se positionner dans le groupe de tête dans l'attente des résultats qui doivent être publiés aujourd'hui.

Parmi les PME, H-Farm a pris la tête avec un gain de 7,4 %, entamant sa troisième session à la hausse.

Confinvest, d'autre part, s'est étiré de 4,8%, ramenant la balance sur le cadre hebdomadaire dans le noir.

Dans le rouge, Alfio Bardolla a reculé de 2,3 % à 2,16 euros. Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 27%.

En bas de la liste, Fenix Entertainment a cédé 4,0%, faisant écho à sa perte de 4,0% à la veille de la négociation.

À New York, le Dow a cédé 0,7 %, le S&P a baissé de 0,2 % et le Nasdaq a gagné 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0907 USD contre 1,0911 USD à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2524 USD contre 1,2503 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,65 USD contre 75,74 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 005,00 USD l'once contre 2 023,00 USD l'once hier soir à la clôture des actions européennes.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, en Europe, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu à 1230 CEST.

Outre-Atlantique, l'indice des prix à l'exportation et à l'importation des États-Unis est attendu à 1430 CEST.

