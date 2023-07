(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché à terme - étaient en baisse lundi, avant une semaine centrée sur les décisions de taux d'intérêt des trois principales banques centrales.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux d'intérêt mercredi, suivie par la Banque centrale européenne le lendemain. Les deux banques centrales devraient relever leurs taux d'intérêt respectifs de 25 points de base.

Avec une nouvelle hausse attendue pour la Fed et la BCE, l'attention du marché se concentrera sur le fait que ces décisions pourraient marquer la fin des cycles de hausse respectifs des banques centrales, au moins pour les taux principaux.

Jeudi, la Banque du Japon entamera sa réunion de politique monétaire de deux jours. Alors que des hausses sont attendues de la part de la Fed et de la BCE, la BoJ devrait laisser sa politique monétaire ultra-expansive inchangée. Bloomberg a rapporté que les responsables ont laissé entendre que la banque centrale maintiendrait son programme de contrôle de la courbe des rendements autour de 0 %, avec une bande de fluctuation dans le couloir entre 0,5 % négatif et positif.

Le FTSE Mib a perdu 110 points, après avoir clôturé en hausse de 0,1 % à 28 855,09 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 29,00 points, le CAC 40 de Paris 20,00 points et le DAX 40 de Francfort 40,00 points.

Parmi les plus petites valeurs, cependant, le Mid-Cap a baissé de 0,2 % à 42 149,54 au cours de la dernière séance, le Small-Cap a terminé dans le rouge de 0,1 % à 26 673,69, et l'Italie Growth a baissé de 0,2 % à 9 064,34.

Recordati a mené les blue chips de la Piazza Affari vendredi avec une hausse de 5,0 % le jour après avoir annoncé qu'il avait signé un accord avec GSK pour commercialiser Avodart Combodart/Duodart dans 21 pays, principalement en Europe, à l'exclusion de ceux où GSK a déjà des accords de distribution en place. Avodart et Combodart/Duodart sont des produits commercialisés sous forme orale et indiqués pour le traitement des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate et pour la réduction du risque de rétention urinaire aiguë et d'intervention chirurgicale chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Recordati effectuera un paiement initial de 245 millions d'euros et commencera à communiquer ses revenus et ses marges pays par pays une fois que les activités de transition nécessaires auront été menées à bien.

L'action d'Inwit s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,1 %, après deux séances de baisse.

Pirelli a également tiré son épingle du jeu, avec une hausse de 0,3 % à 4,84 euros, sa quatrième séance haussière consécutive.

Banca Generali a augmenté de 0,8 % pour atteindre 32,77 euros. Il convient de noter que Barclays a relevé son objectif de cours à 33,70 euros, contre 32,00 euros, avec une pondération égale.

En queue de peloton - parmi la minorité de titres baissiers - Leonardo a affiché un rouge de 1,7 pour cent, après un vert de 0,3 pour cent à la veille de la session.

STMicrolectronics, d'autre part, a clôturé en baisse de 1,1 pour cent, après une chute de 1,5 pour cent la veille.

Sur le Mid-Cap, Buzzi a mené le côté haussier avec un vert de 2,5% avec le prix à EUR24,42. Le titre a touché un nouveau plus haut de 52 semaines à EUR24.60.

De bons achats ont également été réalisés sur CIR, qui a progressé de 2,3%, renouant avec la hausse après quatre séances terminées dans le camp des baissiers. La société poursuit son plan de rachat et a récemment annoncé qu'elle avait acheté ses propres actions ordinaires pour un montant total d'environ 212.000 euros.

Salcef, d'autre part, a progressé de 1,8 pour cent, après avoir chuté de 0,4 pour cent la veille.

Du côté négatif, WIIT a baissé de 2,6 pour cent, après une perte de 0,8 pour cent lors de la session précédente.

Des ventes ont également été rapportées sur Intercos, ce qui a placé le titre dans les quarts inférieurs avec une baisse de 2,3 % après la perte de 1,0 % de la veille.

Sesa, d'autre part, a chuté de 3,0%. La société a annoncé mardi des revenus de 2,90 milliards d'euros pour l'année se terminant le 30 avril, en hausse de 21% par rapport aux 2,38 milliards d'euros de l'année précédente. En outre, la société a déclaré avoir clôturé l'année avec un bénéfice net ajusté du groupe de 100,1 millions d'euros, en hausse de 21% en glissement annuel par rapport à 82,7 millions d'euros au 30 avril 2022. Le bénéfice net s'est élevé à 90,2 millions d'euros, contre 78,6 millions d'euros au 30 avril 2022. L'Ebitda s'est élevé à 209,4 millions d'euros, contre 167,7 millions d'euros un an plus tôt.

Du côté des petites capitalisations, une bonne séance pour Restart, qui a rapporté plus de 12% de bénéfices après 1,4% de bénéfices la veille.

Des trimestres élevés également pour doValue, qui a rapporté 3,6%, marquant sa quatrième session consécutive parmi les haussiers.

PLC - en hausse de 1,1 % - a annoncé vendredi que sa filiale PLC Service avait obtenu le renouvellement de 19 usines détenues par des véhicules contrôlés par Acea Sun Capital, une filiale à 60 % du fonds d'investissement privé britannique Equitix et une filiale à 40 % d'Acea Group. Les contrats, d'une valeur de 12 millions d'euros, couvrent les activités de modernisation clés en main, y compris la fourniture des principaux composants, dont les panneaux photovoltaïques. Le contrat porte sur 19 centrales, toutes situées dans les Pouilles et une seule dans les Marches.

Le conseil d'administration de GPI - en hausse de 0,6 % - a examiné vendredi les chiffres consolidés préliminaires pour le premier semestre 2023, qui font état d'un chiffre d'affaires consolidé de plus de 190 millions d'euros, en hausse par rapport aux 168,9 millions d'euros de l'année précédente. L'EBITDA consolidé s'est élevé à 24,5 millions d'euros, contre 17,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

Sur une note négative, I Grandi Viaggi a chuté de 2,7%, clôturant pour la troisième session consécutive avec un solde négatif.

Banca Sistema a abandonné 1,9 %, avec un prix de 1,22 EUR, à la suite de la baisse de 2,4 % de la veille. Le titre avait auparavant connu deux séances positives.

Parmi les PME, Clabo a progressé de 5,6 %, sa quatrième séance de hausse.

Datrix, de son côté, a gagné 7,5% à 2,88 euros, lors de sa troisième séance de hausse.

Bellini Nautica, pour sa part, a gagné 4,3 %, renouant avec la hausse après quatre séances de baisse.

En queue de peloton, Franchetti a affiché une baisse de 6,6 %, inversant une tendance haussière de six séances.

En queue de liste, le Gismondi 1754 a affiché une baisse de 5,7 %, repositionnant son prix à 5,80 euros.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert, le Nasdaq a perdu 0,2 % et le S&P 500 a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1125 USD contre 1,1121 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2870 USD contre 1,2852 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 80,81 dollars contre 80,51 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 958,73 USD l'once contre 1 960,00 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, le PMI manufacturier pour la France, l'Allemagne et la zone euro arrive entre 0915 CEST et 1000 CEST, tandis qu'à 1030 CEST ce sera le tour du PMI britannique.

Aux États-Unis, le PMI manufacturier sera publié à 1545 CEST. À 1730 CEST, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 et 6 mois, tandis qu'à 1900 CEST, l'échéance de la vente aux enchères sera de 2 ans.

Parmi les entreprises, les résultats d'Autostrade Meridionali, Cofle, Farmacosmo, GEL, Grifal, Italgas, Poste Italiane, Sogefi et Take Off sont attendus.

