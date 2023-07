(Alliance News) - Vendredi, le Mib s'est négocié légèrement à la hausse dans la zone des 28 800, cependant, suite à une humeur générale de prudence en Europe, l'accent restant mis sur les résultats des entreprises et les décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed attendues la semaine prochaine.

Vendredi, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 26 juillet a une probabilité proche de zéro dans la fourchette 500/525 points de base.

En revanche, une hausse de 25 points de base dans la fourchette de 525/550 points de base est prise en compte à plus de 99 %.

Le FTSE Mib était en hausse de 0,2 % à 28 865,16, le Mid-Cap était en baisse de 0,1 % à 42 208,70, le Small-Cap était dans le rouge de 0,1 % à 26 649,70, et l'Italy Growth était en baisse de 0,3 % à 9 053,22.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est juste au-dessus de la normale, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,3 % et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,4 %.

Recordati est en tête des blue chips de la Piazza Affari, en hausse de 3,2 %, après avoir annoncé la signature d'un accord avec GSK pour la commercialisation d'Avodart Combodart/Duodart dans 21 pays, principalement en Europe, à l'exclusion de ceux où GSK a déjà conclu des accords de distribution. Avodart et Combodart/Duodart sont des produits commercialisés sous forme orale et indiqués pour le traitement des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate et pour la réduction du risque de rétention urinaire aiguë et d'intervention chirurgicale chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Recordati effectuera un paiement initial de 245 millions d'euros et commencera à communiquer ses revenus et ses marges pays par pays une fois que les activités de transition nécessaires auront été menées à bien.

Pirelli s'est également bien comporté, en hausse de 1,1 % à 4,8780 euros, se dirigeant vers une quatrième session de clôture parmi les haussiers.

Les banques ont également progressé, Monte dei Paschi augmentant de 0,4 % après deux séances dans le rouge, tandis que Banca Mediolanum était en hausse de 0,9 %.

En queue de peloton - parmi la minorité de valeurs baissières - Leonardo marque un rouge de 0,9%, après le vert de 0,3% à la veille de la séance.

Nexi, quant à lui, recule de 1,1%, avec un nouveau cours à 7,5760 euros.

Du côté des valeurs moyennes, Buzzi mène le sentiment haussier avec un gain de 2,9% à EUR24,48. Le titre a touché un nouveau plus haut de 52 semaines à EUR24.60.

Salcef, d'autre part, a progressé de 1,3%, après une baisse de 0,4% la veille.

Cembre a également augmenté de 1,3 %, après une baisse de 0,6 % lors de la séance précédente.

Parmi les notes négatives, on trouve WIIT, en baisse de 4,5 %, après une perte de 0,8 % lors de la séance précédente.

Sesa a chuté de 2,5 %. La société a annoncé mardi qu'elle avait déclaré des revenus de 2,90 milliards d'euros pour l'année au 30 avril, en hausse de 21 % par rapport aux 2,38 milliards d'euros de l'année précédente. En outre, la société a déclaré avoir clôturé l'année avec un bénéfice net ajusté de 100,1 millions d'euros, en hausse de 21 % par rapport aux 82,7 millions d'euros enregistrés au 30 avril 2022. Le bénéfice net s'est élevé à 90,2 millions d'euros, contre 78,6 millions d'euros au 30 avril 2022. L'Ebitda s'est élevé à 209,4 millions d'euros, contre 167,7 millions d'euros un an plus tôt.

Du côté des petites capitalisations, Banca Sistema est en baisse de 3,0%, avec un prix de 1,2120 EUR, suite à la baisse de 2,4% de la veille. Le titre avait auparavant connu deux séances positives.

Beewize s'est contracté de 2,4%, tombant également à l'arrière avec le prix à EUR0,6520 dans sa deuxième session baissière.

PLC se distingue, avec une hausse de 2,9 %. Le titre se négocie à un volume élevé de plus de 50 200 mains, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 8 500.

Force également sur Fidia, qui s'est appréciée de 2,7%. Le titre - qui n'a pas détaché son dividende depuis 2017 - a clôturé la séance de jeudi en légère baisse de 0,4%.

Parmi les PME, Datrix grimpe de 7,5% à 2,88 euros, dans sa troisième séance de hausse.

Clabo progresse quant à lui de plus de 13%, pour sa quatrième séance de hausse.

En queue de peloton, Franchetti affiche une baisse de 5,8%, inversant une tendance haussière de six séances.

Le Gismondi 1754 était également en queue de liste, affichant une baisse de 4,1 %, repositionnant son prix à 5,90 euros.

A New York, le Dow Jones a clôturé hier en hausse de 0,5 % à 35 225,18, le Nasdaq a perdu 2,1 % à 14 063,31, et le S&P 500 a cédé 0,7 % à 4 534,87.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1137 USD contre 1,1140 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2892 USD contre 1,2849 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 80,58 USD contre 78,97 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 963,59 USD l'once contre 1 970,28 USD l'once la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, le rapport Baker Hughes sur les plates-formes de forage sera publié aux États-Unis dans l'après-midi à 1900 CEST et le rapport COT sera publié à 2130 CEST, comme d'habitude le vendredi.

