Les attaques contre les navires en mer Rouge n'ont qu'un impact minime sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, a déclaré jeudi le directeur financier du fabricant italien de médicaments Recordati.

Le détournement des navires du Moyen-Orient via l'Afrique du Sud ralentit les délais de livraison de certains ingrédients utilisés dans le processus de fabrication, mais il n'y a pas de pénurie de produits, a déclaré Luigi La Corte à Reuters.

L'entreprise milanaise étudie la possibilité de procéder à des fusions-acquisitions pour sa division Maladies rares, principalement aux Etats-Unis mais aussi en Europe, a-t-il ajouté.

"La stratégie n'a pas changé et comprend une croissance organique du portefeuille et des acquisitions", a déclaré M. La Corte.

"L'accent n'est pas tant mis sur le pays, mais de plus en plus sur le portefeuille, et nous continuons à nous intéresser au segment des maladies rares en tant qu'activité et aux soins primaires spécialisés, à la fois pour les produits déjà sur le marché et pour ceux qui sont en phase de lancement.

Il a noté que les États-Unis étaient devenus le premier marché de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires en 2023, avec un niveau de 15,6 % qui les place juste devant l'Italie (15,3 % du total).

Le chiffre d'affaires global a dépassé pour la première fois le seuil des 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars).

L'entreprise a également constaté une forte demande de médicaments contre la grippe, la toux et le rhume l'année dernière, avec une augmentation de plus de 9 %, ce qui la place au-dessus de ce qui était observé avant la pandémie de COVID-19.

Recordati a déclaré plus tôt jeudi qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice net ajusté atteigne une fourchette comprise entre 550 et 570 millions d'euros cette année, après avoir dépassé ses prévisions en 2023. (1 $ = 0,9252 euros) (Reportage de Giancarlo Navach Rédaction et édition de Keith Weir)