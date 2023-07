(Alliance News) - Recordati Spa a annoncé jeudi un accord avec GSK pour le marketing et la vente d'Avodart Combodart/Duodart dans 21 pays, principalement en Europe, à l'exclusion des pays où GSK a déjà conclu des accords de distribution.

Avodart et Combodart/Duodart sont des produits commercialisés sous forme orale et indiqués pour le traitement des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate et pour la réduction du risque de rétention urinaire aiguë et d'intervention chirurgicale chez les patients présentant des symptômes modérés à sévères de l'hypertrophie bénigne de la prostate.

Recordati effectuera un paiement initial de 245 millions d'euros et commencera progressivement à communiquer ses revenus et ses marges pays par pays une fois que les activités de transition nécessaires auront été menées à bien.

"Nous prévoyons que les premières transitions auront lieu au troisième trimestre et que la plupart d'entre elles seront achevées d'ici la fin de l'année 2023. La transaction devrait être pleinement relutive à partir de 2024, contribuant à hauteur de 10 à 20 millions d'euros au chiffre d'affaires et à un Ebitda positif en 2023. GSK sera rémunéré sur une base continue pour la fourniture des deux produits", a expliqué la société dans une note.

Jeudi, Recordati a clôturé dans le rouge (0,7 %) à 43,16 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.