(Alliance News) - Recordati S.p.A. a annoncé vendredi un bénéfice net de 227,6 millions d'euros pour le premier semestre de l'année, en hausse par rapport aux 151,4 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Les revenus se sont élevés à 1,04 milliard d'euros, contre 892,5 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente.

L'Ebitda s'est élevé à 406,2 millions d'euros, contre 334,9 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 313,4 millions d'euros, contre 323,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

La position financière nette au 30 juin 2023 affiche une dette de 1,32 milliard d'euros contre une dette de 1,42 milliard d'euros au 31 décembre 2022.

Au cours de la période, 20,0 millions de dollars d'étapes restantes ont été payés à Novartis en lien avec Isturisa et 127,0 millions d'euros de dividendes.

"Compte tenu de la forte performance continue du groupe", a expliqué la société dans une note, "malgré l'impact négatif significatif des taux de change désormais attendu pour l'ensemble de l'année à moins 4% par rapport à l'estimation précédente de moins 2%, nous confirmons les prévisions révisées à la hausse pour l'année 2023 rendues publiques le 11 mai, avec des revenus entre 2,05 milliards d'euros et 2,09 milliards d'euros, l'Ebitda entre 750 millions d'euros et 770 millions d'euros et le résultat net ajusté entre 490 millions d'euros et 500 millions d'euros".

L'action Recordati est dans le rouge de 0,7% à 46,15 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.