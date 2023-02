Recordati clôture l'année 2022 avec un bénéfice en baisse ; le NFP augmente

(Alliance News) - Le Conseil d'administration de Recordati Spa a examiné et approuvé les résultats consolidés préliminaires de l'exercice 2022 clos avec un bénéfice net de 312,3 millions d'euros, en baisse de 19 % par rapport à 2021.

Le chiffre d'affaires net consolidé en 2022 s'est élevé à environ 1,85 milliard d'euros, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, et a inclus 136,0 millions d'euros de revenus provenant du portefeuille de produits " oncologie rare et de niche " acquis avec EUSA Pharma, consolidé à partir du deuxième trimestre.

L'Ebitda s'élève à 672,8 millions d'euros, en hausse d'environ 12 % d'une année sur l'autre jusqu'en 2021 et d'environ 37 % des revenus, et " reflète la croissance solide de l'activité et le bénéfice des actions mises en œuvre pour soutenir la rentabilité ", écrit la société dans la note publiée.

La position financière nette au 31 décembre 2022 fait apparaître une dette de 1,41 milliard d'euros, contre une dette de 736,5 millions d'euros au 31 décembre 2021. "L'augmentation significative est principalement due au décaissement de 707,0 millions d'euros pour l'acquisition d'EUSA Pharma, qui a été finalisée le 16 mars 2022, et à la dette nette acquise de 28,4 millions d'euros", peut-on lire dans la note de la société.

Le ratio dette nette/EBITDA du groupe au 31 décembre était légèrement supérieur à 2, en baisse par rapport au chiffre enregistré immédiatement après la clôture de l'acquisition d'EUSA, soit environ 2,4.

Pour 2023, la société écrit que "les objectifs sont des revenus compris entre 1,97 et 2,03 milliards d'euros, avec un Ebitda compris entre 700 et 730 millions d'euros, une marge d'Ebitda d'environ 36 % et un résultat net ajusté compris entre 470 et 490 millions d'euros".

Recordati s'est négocié dans le rouge mardi, en baisse de 1,4 % à 40,48 EUR par action.

