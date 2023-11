(Alliance News) - Recordati Spa a annoncé mardi que le groupe a enregistré des résultats meilleurs que prévu pour les neuf premiers mois de l'année et s'attend donc à dépasser ses objectifs de revenus et de bénéfices pour 2025 fixés en février dernier.

Au 30 septembre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 304,5 millions d'euros, en hausse de 26 % par rapport aux 241,5 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022. Le bénéfice net ajusté s'élève à 406,6 millions d'euros, contre 355,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2022.

Les revenus se sont élevés à 1,56 milliard d'euros, en hausse par rapport à 1,37 milliard d'euros sur la même période en 2022.

L'Ebitda s'est élevé à 595,6 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport aux 516,2 millions d'euros des neuf premiers mois de 2022.

Le bénéfice d'exploitation ajusté s'est élevé à 491,6 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport aux 423,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Le bénéfice opérationnel s'élève à 438,8 millions d'euros, en hausse de 23 % en glissement annuel.

La situation financière nette au 30 septembre a enregistré une dette nette de 1,50 milliard d'euros, contre une dette nette de 1,42 milliard d'euros au 31 décembre 2022.

Le conseil d'administration a également décidé de distribuer aux actionnaires un dividende intérimaire pour l'exercice 2023 d'un montant de 0,57 EUR brut de précompte mobilier pour chaque action en circulation à la date de détachement du dividende, excluant ainsi les actions propres détenues dans le portefeuille de la société à cette date.

Le dividende intérimaire sera payé à partir du 22 novembre 2023, la date d'enregistrement étant le 21 novembre 2023 et la date de détachement du dividende étant le 20 novembre 2023 pour les actionnaires enregistrés.

En ce qui concerne l'avenir, la note indique que "grâce aux résultats solides obtenus dans tous les domaines d'activité, malgré l'effet négatif croissant des taux de change", la société s'attend à ce que ses résultats financiers pour l'année 2023 "se situent dans la partie supérieure des prévisions révisées à la hausse pour l'année, rendues publiques le 11 mai", qui prévoyaient des revenus entre 2,05 et 2,09 milliards d'euros, un EBITDA entre 750 et 770 millions d'euros et un bénéfice net ajusté entre 490 et 500 millions d'euros.

Dans le communiqué de presse, Recordati souligne également que, "compte tenu de la forte croissance organique, combinée à la contribution attendue d'Avodart et de Combodart/Duodart, le groupe devrait dépasser les objectifs 2025 fixés en février, avec la prévision que le portefeuille actuel générera des revenus supérieurs à 2,4 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025, tout en maintenant une marge d'Ebitda d'environ 37%". Les principaux éléments de la stratégie du groupe restent inchangés, combinant la croissance organique avec des opérations ciblées de fusions-acquisitions et de développement commercial".

Recordati se négocie dans le vert 2,0 % à 44,97 euros par action.

