Recordati S.p.A. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques et produits OTC (67,9%) : destinés au traitement des infections virales, des maladies cardiovasculaires, dermatologiques, gynécologiques, etc. ; - médicaments pour les maladies rares (32,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (15%), Europe (58,5%), Amérique (17,5%), Australasie (6,2%) et Afrique (2,8%).

Secteur Produits pharmaceutiques