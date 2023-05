Recordati relève ses prévisions en raison de la forte croissance des marchés de la médecine de spécialité et des soins primaires

La société milanaise prévoit désormais un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 750 millions d'euros et 770 millions d'euros (825,60 à 847,62 millions de dollars), contre une fourchette estimée précédemment entre 700 et 730 millions d'euros.

Recordati a également revu à la hausse ses objectifs pour 2023 en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le bénéfice net, désormais prévus dans des fourchettes de 2,05 à 2,09 milliards d'euros et de 490 à 500 millions d'euros respectivement.

"La forte dynamique s'est également poursuivie dans notre portefeuille de maladies rares, avec une performance très positive des produits d'endocrinologie et l'intégration réussie de notre franchise d'oncologie", a déclaré le directeur général Rob Koremans dans un communiqué.

Le bénéfice net ajusté du groupe pour les trois mois se terminant en mars a augmenté de 33,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 115 millions d'euros.

Les actions de Recordati étaient en hausse de plus de 2% à 1240 GMT, surperformant l'indice italien des valeurs sûres FTSE Mib, qui était en baisse d'environ 0,6%.

(1 $ = 0,9084 euros)