(Alliance News) - Mercredi, le Mib perdait du terrain, entraîné par les fortes baisses de Stellantis et de STMicroelectronics, dont les résultats intermédiaires décevants ont déclenché des ventes d'actions.

En ce qui concerne la politique monétaire, l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, indique une probabilité de 93 % pour une confirmation des taux lors de la réunion de fin juillet dans la fourchette de 525/550 points de base. Pour la réunion de septembre, les contrats à terme indiquent une réduction des taux de 25 points de base à 100 %.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 1,8 % à 33 845,94.

Parmi les cotations mineures, le Mid-Cap cède 1,2 % à 47 447,01, le Small-Cap cède 0,8 % à 28 820,72, et l'Italy Growth est en baisse de 0,4 % à 8 036,24.

En Europe, le FTSE 100 de Londres perd 0,9 pour cent, le CAC 40 de Paris perd 1,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort perd 1,2 pour cent.

Sur le Mib, la force est sur Saipem, qui avance de 0,4 pour cent avec le prix à 52,10 euros par action. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 6,41 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 20 % par rapport aux 5,35 milliards d'euros au 30 juin 2023. Le bénéfice net ajusté pour la période s'est élevé à 118 millions d'euros, contre 40 millions d'euros au premier semestre de l'année dernière.

Pour Recordati, la hausse est de 0,5 % à 52,10 euros, en attendant la publication des comptes mardi.

Comme indiqué, Stellantis - en baisse de plus de 10% - a publié mercredi ses résultats semestriels, qui se sont soldés par des bénéfices en baisse de 48% à 5,65 milliards d'euros, contre 10,92 milliards d'euros à la même période de 2023, "principalement en raison de la baisse en Amérique du Nord", a expliqué la société dans une note. Les revenus ont baissé de 14% à 85,02 milliards d'euros, contre 98,37 milliards d'euros au deuxième trimestre de l'année précédente, "principalement en raison de la baisse des volumes et du mix", souligne Stellantis.

STMicroelectronics - également en baisse de plus de 10% - a publié jeudi ses résultats financiers selon les normes comptables américaines (US GAAP) pour le deuxième trimestre clos en juin. Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action sont tombés à 353 millions de dollars et 0,38 dollar, respectivement, contre 1,00 milliard de dollars et 1,06 dollar au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 3,23 milliards d'USD, soit une baisse de 25 % en glissement annuel.

Sur le Mid-Cap, force sur Banca Generali, qui progresse de 0,4% après une baisse de 0,6% la veille de l'événement, dans l'attente des comptes attendus plus tard dans la journée.

Ascopiave - dans le rouge de 0,8% - poursuit son programme de rachat. La société a annoncé mercredi qu'elle avait racheté 21 500 actions ordinaires entre le 17 et le 19 juillet pour une valeur totale d'environ 52 000 euros.

Industrie de Nora a chuté de 2,9 % à 10,90 euros, l'action atteignant son plus bas niveau sur 52 semaines à 10,87 euros.

Technoprobe, quant à lui, est en baisse de 3,0%, dans sa troisième séance de baisse.

d'Amico International Shipping - en baisse de 1,1% - a annoncé jeudi que sa filiale opérationnelle irlandaise d'Amico Tankers DAC avait mis fin au contrat d'achat signé le 9 avril. Le contrat portait sur l'achat du MT Amfitrion, un navire "MR" de 50 000 tonnes de port en lourd construit en 2017.

Du côté des petites capitalisations, SIT progresse de 5,7 %, pour sa deuxième séance de hausse. Le titre est évalué à une juste valeur de 2,20 euros sur la plateforme MarketScreener, ce qui le sous-évalue de plus de 46%.

Force également dans KME Group, qui est en hausse de 2,9 pour cent à EUR 0,9350 après deux sessions clôturées avec un déficit.

Sogefi, d'un autre côté, a chuté de 3,0%, dans sa cinquième session baissière et avec un prix dans la zone de 1,92 EUR.

Fidia, d'autre part, a chuté de 6,1%, après sa perte à deux chiffres de la veille.

Parmi les PME, la force est sur Compagnia dei Caraibi, qui est en hausse de 4,1% après quatre sessions baissières.

Circle - toujours pas de cotation - a annoncé jeudi que Magellan Circle Italy a signé un contrat d'une valeur d'environ 40 000 euros avec Start 4.0, le Centre de compétence pour la sécurité et l'optimisation des infrastructures stratégiques, pour soutenir une entreprise bénéficiaire dans l'innovation de processus visant à l'innovation ouverte.

Marzocchi Pumps - stable à 4,06 EUR - a déclaré mercredi que les revenus nets consolidés pour le premier semestre de l'année s'élevaient à 22,0 millions d'euros, en baisse de 17 pour cent par rapport au premier semestre de 2023, où ils étaient de 26,6 millions d'euros.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow a chuté de 1,3 pour cent, le Nasdaq de 3,6 pour cent, tandis que le S&P 500 a glissé de 2,3 pour cent.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a cédé 3,3 %, le Shanghai Composite a cédé 0,5 %, tandis que le Hang Seng a baissé de 1,9 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0838 USD contre 1,0856 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi, tandis que la livre valait 1,2885 USD contre 1,2921 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 81,09 USD le baril contre 81,35 USD le baril à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 375,73 USD l'once contre 2 421,29 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi prévoit la publication des données de la zone euro sur la masse monétaire et les prêts aux particuliers à 1000 CEST.

En France, à 1200 CEST, les yeux seront tournés vers les données sur les demandeurs d'emploi, avant de se déplacer à l'étranger, où, à 1430 CEST, les demandes d'emploi américaines, le produit intérieur brut, la balance commerciale et les commandes de biens durables seront publiés.

À 1630 CEST, l'accent sera mis sur le stockage du gaz naturel, tandis que la journée se terminera à 2230 CEST avec le bilan de la Réserve fédérale.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Acea, de Banca Generali, d'Enel et d'Eni, entre autres, sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.