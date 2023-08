Recruit Holdings Co., Ltd. est spécialisé dans les prestations de services de ressources humaines et de services support. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de dotation en personnel (52,2%) : recrutement temporaire de personnel pour des postes spécialisés, administratifs, techniques, etc. ; - prestations de services promotionnels (29,4%) : promotion des opérations liées à l'organisation des événements (notamment mariages), à la recherche de logements, à la recherche de voyages, etc. ; - prestations de recrutement en ligne (18,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (54,9%), Etats-Unis (21,4%) et autres (23,7%).