Recrusul SA est une société basée au Brésil dont l'activité principale est la production de semi-remorques et de citernes spécialisées. La société divise ses activités en deux segments : Matériel routier, et Réfrigération industrielle et assistance technique. Dans le secteur des équipements routiers, la société est active dans la production de semi-remorques réfrigérées, de citernes pour le transport de carburants, de citernes en acier inoxydable pour les produits chimiques, pétrochimiques et alimentaires en général, et de silos pour les industries alimentaires, du ciment et de la construction, entre autres. Dans le segment Réfrigération et assistance technique, la société est engagée dans la fourniture de solutions personnalisées pour les équipements industriels, tels que les évaporateurs, les séparateurs de liquide et les réservoirs, les condenseurs évaporatifs, les panneaux isolants, les tunnels de congélation et les portes isolées. Au 31 décembre 2011, les filiales de la Société étaient Refrima SA, Refrisa SA et Recrusul Turismo Ltda.