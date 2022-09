Carpenter cherche à vendre la majorité de la branche britannique de Recticel pour atténuer les problèmes de concurrence

La société américaine Carpenter a accepté d'acheter les activités mondiales de mousses techniques de la société belge Recticel dans le cadre d'une transaction de 656 millions d'euros (627,6 millions de dollars) annoncée en 2021.

"Les entreprises acceptent que la fusion pourrait réduire la concurrence sur les marchés où nous avons soulevé des préoccupations", a déclaré Kip Meek, président du groupe indépendant de la CMA, dans un communiqué.

"Cela pourrait entraîner des coûts plus élevés pour les fabricants britanniques et signifier que les gens pourraient faire une moins bonne affaire lorsqu'ils achètent des lits et des canapés, ainsi que des articles quotidiens comme les éponges de cuisine."

La CMA a déclaré qu'elle s'attachera à évaluer si cette vente partielle remplacera pleinement la perte de concurrence résultant de la fusion.

(1 $ = 1,0453 euros)