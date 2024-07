Rectitude Holdings Ltd est une société holding d'investissement. La société est principalement active dans la fourniture d'équipements de sécurité, comprenant des articles essentiels tels que des vêtements de protection individuelle, des gants, des chaussures de sécurité, des systèmes d'arrêt de chute individuels (un système utilisé pour arrêter un employé en cas de chute d'une surface de travail, généralement composé d'un harnais, d'un ancrage et d'un connecteur), des extincteurs portables et des produits de circulation, tels que des ralentisseurs en caoutchouc, des arrêts de roue et des cales de roue. Elle propose également des produits auxiliaires, tels que des outils de quincaillerie industrielle et du matériel électrique nécessaires aux chantiers de construction. Ses produits et solutions sont commercialisés auprès d'un ensemble de réseaux de distributeurs et de marchés finaux, à la fois à Singapour et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est, notamment au Brunei, au Cambodge, en Malaisie, en Indonésie et au Viêt Nam. Ses clients appartiennent aux secteurs du développement d'infrastructures, de la construction de bâtiments, de la marine, du pétrole et du gaz, ainsi qu'aux marchés industriels généraux.