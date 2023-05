RES clôture l'année 2022 avec une valeur de production en hausse 31/05/2023 | 11:46 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - RES - Recupero Etico Sostenibile Spa a annoncé que la valeur de la production a augmenté en 2022, mais que les bénéfices ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente. La valeur de la production est passée de 16,1 millions d'euros l'année précédente à 17,9 millions d'euros sur une base pro forma, c'est-à-dire sans tenir compte des effets de la scission proportionnelle partielle de RES - au moment de la scission, Smaltimenti Sud Srl - qui a eu lieu le 8 septembre 2022, par la création des deux bénéficiaires Smaltimenti Sud Srl et RES Energia Srl ; de l'achat de la participation dans Valerio Energie Srl et Energia Isernia Srl, qui a eu lieu le 24 mars 2022 ; et de l'achat de la participation dans RES Energia Srl le 29 décembre 2022. Le chiffre non forma montre une valeur de production de 22,5 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a diminué, passant de 4,6 millions d'euros à 3,3 millions d'euros, la marge chutant de 28,4 % à 18,5 %. En revanche, l'Ebitda non formalisé s'est élevé à 1,6 million d'euros, avec une marge de 7,2 %. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 1,4 million d'euros, soit un peu moins que les 1,5 million d'euros de l'année précédente. Le chiffre non forma montre un bénéfice net de 1,4 million d'euros. Au 31 décembre 2022, la position financière nette ajustée était de 4,0 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros l'année précédente. Antonio Lucio Valerio, PDG de RES Spa, a déclaré : "Ce fut une année passionnante et pleine de défis qui nous a conduits à notre entrée en bourse en mai dernier, où nous avons été accueillis avec beaucoup d'intérêt et de confiance par les investisseurs. L'entrée en bourse apportera de la valeur à nos projets de croissance et, grâce à une gestion prudente, dans un contexte macroéconomique qui est loin d'être simple, nous avons réussi à gérer les problèmes critiques, comme le montrent les principaux indicateurs du bilan. Nous avons devant nous une période intense pour réaliser les projets présentés lors de l'IPO et sur lesquels nous travaillons avec confiance et positivité". L'action RES reste inchangée à 4,64 euros par action. Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés. Toute l'actualité sur RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.R.L. 11:46 RES clôture l'année 2022 avec une valeur de production en hausse AN 02/05 Recupero Etico Sostenibile S.p.A. a réalisé une introduction en bourse pour un montant .. CI

