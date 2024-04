Recupero Etico Sostenibile SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la gestion des déchets. Les principales activités de la société comprennent les services de gestion et d'élimination des déchets municipaux et spéciaux non dangereux, tels que le traitement mécanobiologique, l'élimination, le tri et la collecte, ainsi que le compostage ; la vente de matériaux recyclables, tels que les plastiques, le papier, le verre, les cartons, ainsi que les métaux récupérés dans les usines de traitement mécanobiologique et de tri des déchets ; la vente d'énergie solaire et de biogaz. L'entreprise opère au niveau local.

Secteur Services et équipements environnementaux