(Alliance News) - Sustainable Ethical Recovery Spa a annoncé mercredi un contrat avec le fournisseur néerlandais BlueAlp, fondé en 2015.

Le projet porte sur la construction d'une installation industrielle innovante pour le recyclage de déchets plastiques mixtes, tels que les fractions de films polyoléfines, par pyrolyse, c'est-à-dire le processus de décomposition thermochimique des déchets plastiques. Cela donne une nouvelle vie aux déchets de traitement qui auraient été utilisés comme combustible dans les usines de valorisation énergétique des déchets/du ciment ou qui auraient fini dans les décharges", explique RES dans une note.

La nouvelle usine de production emploiera une vingtaine de personnes et pourra traiter jusqu'à 20 000 tonnes par an de matières premières, avec une capacité de production prévue de 15 000 tonnes par an de matières de sortie, avec un rendement beaucoup plus élevé que le projet initial présenté aux investisseurs lors de l'introduction en bourse.

L'investissement représente le troisième pilier du projet industriel de la société annoncé lors de l'introduction en bourse et positionne RES comme l'une des entreprises les plus innovantes dans le panorama italien du système intégré des déchets, en supervisant les secteurs de la collecte, de l'élimination, de la récupération, du recyclage mécanique, du lavage, de la granulation et, désormais, du recyclage chimique.

"Avec plus de 10 ans de présence sur le marché et une technologie brevetée pour le recyclage chimique des plastiques capable de transformer les déchets plastiques polyoléfiniques, qui ne peuvent pas être recyclés mécaniquement, en huile pyrolytique de haute qualité à réinsérer dans le cycle de production de nouveaux polymères, BlueAlp a démontré une solidité et une maturité technologique du plus haut niveau dans le domaine avec la construction et la mise en service d'une usine de taille industrielle en Belgique, à Ostende, pour Renasci, l'un des pionniers de l'économie circulaire dans le pays", a spécifié l'entreprise dans une note.

L'usine en question compte des milliers d'heures de fonctionnement et la production de milliers de tonnes d'huile pyrolytique approuvée par des opérateurs de premier plan de l'industrie chimique. BlueAlp a un processus continu, fonctionne à basse température et offre la technologie économiquement la plus intéressante et la plus durable du marché.

Des acteurs internationaux majeurs de la pétrochimie dans le secteur des carburants et du pétrole, tels que le groupe Shell et Borealis, font partie de la structure actuelle de l'actionnariat.

L'action RES se négocie dans le rouge de 2,5 % à 5,85 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

