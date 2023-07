RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. : Berenberg Bank favorable sur le dossier

Recursion Pharmaceuticals, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société utilise le système d'exploitation Recursion (Recursion OS), un système multicouche permettant de générer, d'analyser et de tirer des enseignements d'ensembles de données biologiques et chimiques. Il se compose de trois parties : La couche d'infrastructure, l'univers de données Recursion et la carte Recursion. Ses programmes comprennent REC-4881, REC-3599, REC-2282, REC-994, des molécules phares pour le traitement de la colite à C. difficile, des molécules phares pour le traitement de la neuroinflammation, des molécules phares pour le traitement de la maladie de Batten et des molécules phares pour le traitement du CMT2A.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale