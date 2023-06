RecycLiCo Battery Materials Inc, anciennement American Manganese Inc, est une société de métaux critiques. La société se concentre sur le recyclage et l'upcycling des déchets de batteries lithium-ion en matériaux de cathodes de batteries, en utilisant son processus RecycLiCo en boucle fermée. Ses étapes de traitement permettent d'extraire le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse qui créent des matériaux pour batteries au lithium-ion à intégrer directement dans la refabrication de nouvelles batteries au lithium-ion. Les projets de la société comprennent le gisement Artillery Peak, la propriété IOCG Rocher Deboule et la propriété Lonnie & Virgil. Le projet Artillery Peak comprend 30 concessions minières non brevetées couvrant environ 620 acres. La propriété Rocher Deboule est située à 8 kilomètres au sud de New Hazelton, en Colombie-Britannique. La propriété contient environ 997,76 hectares de gisements d'or/argent/cuivre/cobalt/tungstène. La propriété Lonnie-Virgil est une propriété d'exploration de niobium, qui se compose d'environ huit concessions minières, totalisant 2 735 hectares.

Secteur Exploitations minières et métallurgie