Recylex : Nomination de Jacky Gofflot au poste de Directeur général de Recylex S.A. et de Thomas Hüser en qualité de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Sebastian Rudow

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) annonce aujourd'hui que Sebastian Rudow, Président du Conseil d'administration et Directeur général de Recylex S.A., a démissionné de ses fonctions avec effet au 1er mars 2021 et sera remplacé par Jacky Gofflot au poste de Directeur général.

Monsieur Gofflot a rejoint Recylex en avril 2020 pour gérer ses sites de cassage de batteries. Directeur d'usine expérimenté, il a lancé la première unité au monde dédiée à la pyrolyse des cartes électroniques (PCB). Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur général du CESI à Arras (France), ainsi que d'un BTS de chimie du LTE à Armentières (France). Avant de rejoindre Recylex en avril 2020, Monsieur Gofflot a occupé différents postes de direction d'usine (Paprec Harnes, Coolrec France, WEEE Metallica, Metal Blanc, Norzinco Anzin).

"J'ai été Directeur opérationnel dans le secteur des métaux non ferreux et du D3E pendant plus de 30 ans au sein de plusieurs entreprises et je suis heureux de prendre la direction générale de Recylex S.A. Avec les équipes, j'entends poursuivre la stratégie initiée par Sebastian Rudow afin de relever les nombreux défis qui nous attendent cette année" a commenté Monsieur Gofflot.

Le Conseil d’administration a ajouté : "Jacky Gofflot est un professionnel aguerri, avec une forte orientation opérationnelle et une expérience reconnue. Il bénéficie d'une forte notoriété sur nos marchés et les comprend bien. Nous avons une grande confiance dans sa capacité à apporter à la fois une fiabilité opérationnelle et une bonne orientation à Recylex S.A.".

Le Conseil d’administration a également décidé que les fonctions de Directeur général et de Président du Conseil d’administration seraient dissociées et a nommé Thomas Hüser en qualité de Président du Conseil d’administration. De nationalité allemande, Monsieur Hüser est un professionnel des affaires économiques et publiques, doté d’une expertise reconnue dans le secteur de l’énergie et de l’industrie.

***

***

