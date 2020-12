Recylex : Présentation – Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2020 16/12/2020 | 14:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Assemblée Générale Ordinaire Mercredi, 16 Décembre 2020 | Suresnes Sebastian Rudow, Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 2 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 3 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 1. Ouverture de l'Assemblée Générale Sebastian Rudow, Président-Directeur Général Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 5 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 2. Formalités et ordre du jour Olivier Slomka, Responsable Juridique et Secrétaire Général de l'Assemblée Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Résolutions à l'ordre du jour 1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tel que ressortant des comptes sociaux 4ème résolution : Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce 5ème résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur Nick POPOVIC en qualité d'administrateur 6ème résolution : Pouvoirs 7 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 8 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 3. Faits marquants 2019 et au-delà Sebastian Rudow, Président-Directeur Général Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Revue des principaux faits marquants 2019 (1/4) Des difficultés techniques sont survenues chez Weser-Metall GmbH en 2018 Suite à la construction et au démarrage du four de réduction ("RF", nouveau four) en 2018, des difficultés techniques imprévisibles et persistantes se sont manifestées chez Weser-Metall GmbH avec le four de fusion à bain ("BSF", four principal) en raison de son nouveau fonctionnement en mode discontinu pour des opérations combinées avec le RF. En conséquence, les engagements financiers de l'accord de financement (covenants) du sous-groupe allemand de décembre 2016 n'ont pas pu être respectés en 2018 Ces difficultés techniques et donc financières en Allemagne ont incité le sous-groupe allemand à engager des discussions avec ses partenaires financiers pour restructurer les prêts allemands à partir de décembre 2016.

sous-groupe allemand à engager des discussions avec ses partenaires financiers pour restructurer les prêts allemands à partir de décembre 2016. Ces difficultés ont eu des conséquences importantes sur les performances financières de l'année 2018 et se sont poursuivies en 2019 : l'EBITDA de Harz-Metall GmbH en Allemagne n'as pas pu compenser la très forte dégradation du résultat des autres sociétés allemandes, notamment de Weser-Metall GmbH.

Harz-Metall GmbH en Allemagne n'as pas pu compenser la très forte dégradation du résultat des autres sociétés allemandes, notamment de Weser-Metall GmbH. En 2018 et en 2019, de nombreuses réunions ont été organisées avec la Deutsche Bank, la Commerzbank, l'État de Basse-Saxe et Glencore pour trouver des solutions à cette situation. À cet égard, un financement relais a été mis en place par Glencore pour répondre aux besoins de trésorerie supplémentaires et des "dérogations" ont été obtenues de tous les partenaires financiers pour maintenir le financement. L'endettement du sous-groupe allemand, et donc du groupe, a considérablement augmenté. 10 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Revue des principaux faits marquants 2019 (2/4) Le projet de restructuration initié fin 2018 s'est poursuivi en 2019 L'objectif du projet de restructuration initié en 2018 et poursuivi en 2019 visait à trouver une structure organisationnelle et financière permettant la continuité des activités du groupe.

Pour assurer la stabilité à long terme, des projets de vente d'actifs destinés à rembourser les dettes ont été examinés en 2019, à savoir la vente de Norzinco GmbH, de PPM Pure Metals GmbH et, plus tard, en 2019, de Weser-Metall GmbH. Interruption du projet de restructuration en raison de la pandémie de SARS-CoV-2 La première vague de la pandémie de SARS-CoV-2 a interrompu le projet de restructuration du Groupe tel qu'il avait été envisagé suite aux développements rapides entraînés par la pandémie de SARS-CoV-2 qui ont eu des effets que le Groupe ne pouvait plus influencer.

SARS-CoV-2 a interrompu le projet de restructuration du Groupe tel qu'il avait été envisagé suite aux développements rapides entraînés par la pandémie de SARS-CoV-2 qui ont eu des effets que le Groupe ne pouvait plus influencer. La chute du prix du zinc au cours de cette période et la détérioration des perspectives économiques ont remis en question la capacité de Harz-Metall GmbH à poursuivre ses activités.

Harz-Metall GmbH à poursuivre ses activités. En conséquence, tous les directeurs des entités allemandes ont été obligés par la loi allemande, en mai 2020, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité pour toutes les sociétés allemandes du groupe :

Weser-Metall GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH avaient chacune mis en place des procédure dites de « bouclier de protection » (Schutzschirmverfahren) en vertu de la loi allemande sur l'insolvabilité Des procédures dites de « gestion directe » (Eigenverwaltungsverfahren) ont été déposées pour Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH.

11 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Revue des principaux faits marquants 2019 (3/4) Effets des procédures d'insolvabilité de l'ancien sous-groupe allemand dans son ensemble Avec la demande d'ouverture des procédures d'insolvabilité, Recylex S.A. a immédiatement perdu le contrôle des entités allemandes, ce qui a entraîné la déconsolidation de l'ensemble du périmètre allemand et les sociétés allemandes ont donc quitté définitivement le groupe Recylex .

Depuis mai 2020, le groupe Recylex est constitué uniquement des deux usines de recyclage de batteries au plomb usagées de Recylex S.A. en France, de C2P S.A.S. dans le domaine du recyclage des déchets de polypropylène et de Recytech S.A. (participation à hauteur de 50% )dans le domaine du zinc. Conséquences financières pour la Société Le prêt de 16,0 millions d'euros octroyé par Glencore International AG à Recylex S.A. à partir de 2014 est devenu exigible à tout moment, car ce prêt était lié depuis 2016 au financement du sous-groupe allemand.

sous-groupe allemand. Recylex S.A. a demandé et obtenu de Glencore International AG la renonciation temporaire de ce dernier de son droit à déclarer l'exigibilité immédiate de ce prêt. Ce report a été accordé jusqu'à la fin du mois de février 2021.

En raison des développements provoqués par la pandémie de SARS-CoV-2 et des incertitudes actuelles sur la situation financière de Recylex S.A., Recylex S.A. a demandé aux autorités compétentes d'arrêter les travaux de réhabilitation du site de l'Estaque jusqu'au 31 décembre 2021 et de reporter la date de finalisation des travaux au 31 décembre 2024. 12 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Revue des principaux faits marquants 2019 (4/4) Conditions concernant la continuité de l'exploitation et suspension de la cotation en bourse La capacité de Recylex S.A. à poursuivre son activité dépend d'un certain nombre de facteurs structurels :

la poursuite de l'activité avec la société Weser-Metall GmbH, qui reste le principal client de Recylex S.A, la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex S.A, mais aussi la cession d'actifs non opérationnels.

Dans ce contexte incertain, la suspension de la cotation de l'action restera donc maintenue jusqu'à ce que Recylex soit en mesure de communiquer de manière fiable sur ses perspectives de continuité d'exploitation. 13 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 3. Faits marquants 2019 et au-delà 3.1 Évolution des résultats et de la trésorerie 14 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Evolution des résultats des entités françaises du Groupe EBITDA des entités principales (en millions d'euros) 10 9 7 5 6 2 1 1 0 Sites de recyclage C2P S.A.S. Dividendes des batteries usagées de Recytech 2017 2018 20192018 Les revenus des activités françaises de recyclage de batteries couvrent globalement les coûts de holding. L'activité de C2P S.A.S est autosuffisante en termes de revenus. 15 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Evolution des résultats des entités allemandes du Groupe EBITDA des entités principales (en millions d'euros) 18 17 14 2 3 0 3 -2 1 -3 0 0 -1 -3-2 -2 -4 -6 -25-23 -13 -34 WMG PPM HZO HMG C2P RED Allemagne WMG, HZO and 2017 2018 2019 La performance de HMG zinc n'a pas permis de compenser la détérioration des revenus de WMG, HZO et PPM 16 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Évolution de la trésorerie de Recylex en Allemagne 201820192020 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F 2,4 0,9 1,5 1,1 2,0 1,2 1,3 1,6 4,2 3,1 4,7 4,4 1,8 1,4 1,6 1,1 2,4 3,3 3,2 1,4 1,7 1,5 3,8 4,0 1,9 3,8 -8 -9 -11-12 -14 Dette totale1 à février 2020 (en M€) Banques 59,4 Glencore (BFR) 34,8 Recylex S.A. 15,7 Total Aout 2018 109,9 Financements relais depuis 09/2018 -25-24 -32-35 -40-43 -48-52 -57 -62 79.5 -69 -75-76 Banques - Glencore 79,5 Recylex S.A. - Total Septembre 2018 79,5 La détérioration des revenus a engendré des demandes croissantes de liquidités.

Les besoins de trésorerie ont été couverts par Glencore Dette totale 189,5 Financement complémentaire par prêts relais de GlAG jusqu'à la fin juin à hauteur de 25,6 millions d'euros Demande importante de liquidités du sous-groupe allemand depuis fin 2018. Financement par des prêts-relais et waivers des partenaires financiers. Sans intérêts capitalisés ; y compris financement de fonds de roulement hors bilan 17 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 3. Faits marquants 2019 et au-delà 3.2 Conclusions 18 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Conclusions pour 2019 Les difficultés techniques imprévues et persistantes du BSF depuis que celui-ci a été combiné au RF, ont perduré en 2019 La courbe d'apprentissage intensif a été réalisée grâce à des connaissances renforcées, mais les opérations sont restées négatives en termes de trésorerie La structure de financement du sous-groupe allemand étant très stricte, le risque d'effets domino immédiats en cas de défaut de paiement s'est imposé à l'ensemble du sous-groupe allemand Non respect des clauses de l'accord de financement allemand en 2018

Des discussions intenses avec les partenaires financiers jusqu'en 2019 ont conduit à des études concernant la cession des actifs de Norzinco GmbH, PPM Pure Metals GmbH et enfin de Weser-Metall GmbH La restructuration : accent sur la restructuration de la dette

besoin identifié de modernisation des processus de gestion du groupe, de l' allocation des ressources et des processus de décision

plus de dix ans de pertes et de flux de trésorerie négatifs dans la production de polypropylène de la société allemande C2P GmbH ont conduit à l'arrêt de la production après une analyse approfondie en avril 2019 Objectif d'amélioration de l'ensemble des opérations et besoin de restructurer l'organisation ainsi que la structure de financement 19 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 3. Faits marquants 2019 et au-delà 3.3 Discussions avec les partenaires financiers allemands 20 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Panorama des discussions avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand (processus terminé en mai 2020) 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 Oct-Nov 2019 Négociations intenses avec les partenaires financiers; analyses de scénarios Waivers Financement 12,0 10,0 7,0 5,7 3,0 4,7 4,5 6,2 provisoire 4,0 4,3 3,0 1,6 GIAG (in M€) Réunion avec les prêteurs Non-respect des covenants financiers du financement de décembre 2016 de par le sous-groupe allemand au troisième trimestre 2018.

des covenants financiers du financement de décembre 2016 de par le sous-groupe allemand au troisième trimestre 2018. Depuis août 2018 : discussions avec la Deutsche Bank, la Commerzbank, le land de Basse-Saxe et Glencore. De nombreuses réunions ont eu lieu pour élaborer un plan de restructuration.

Basse-Saxe et Glencore. De nombreuses réunions ont eu lieu pour élaborer un plan de restructuration. Glencore a couvert les besoins en trésorerie par un financement complémentaire. Les banques et le land de Basse-Saxe ont soutenu le processus en renonçant aux remboursements immédiats et aux droits de résiliation de l'accord de financement.

Basse-Saxe ont soutenu le processus en renonçant aux remboursements immédiats et aux droits de résiliation de l'accord de financement. La grande complexité de la courbe d'apprentissage sur les mesures opérationnelles a entraîné une mise en œuvre tardive, des retards et des mises à jour des discussions financières afin de garantir la poursuite de discussions constructives avec toutes les parties concernées. Un flux de discussion continu avec les partenaires financiers pour résoudre la situation. 21 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Aperçu des restructuration opérationnelle et de la dette en Allemagne (processus menés jusqu'en mai 2020) Se recentrer sur les activités rentables et autonomes de HMG & C2P Une restructuration complète et drastique de la dette nécessaire pour un succès à long terme Restructuration financière Générant des pertes importantes, WMG, HZO et PPM représentaient un risque majeur pour le groupe. Le processus de vente a été lancé afin d'utiliser le produit de la vente pour réduire le passif du sous-groupe allemand. La réduction de la dette aurait alors été suivie d'une décote de la dette restante, sur la base de prévisions d'insolvabilité calculées. Recentrage sur les Stabilité activités économique à opérationnelles de HMG long terme La structure transversale du sous-groupe L'objectif était de stabiliser le aurait été adaptée au nouveau périmètre groupe subsistant, de maintenir recentré sur les activités cœur de cible, c'est- toutes les opérations et, en à-dire que les sociétés Recylex GmbH outre, payer l'amende de la (holding) , C2P et HMG auraient été réduites Commission européenne pour atteindre un EBITDA durable, sans imposée au groupe. endettement historique considérable La restructuration du nouveau sous-groupe allemand comprenait le redimensionnement des opérations, la réduction de la dette et une stratégie de recentrage. 22 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Structure envisagée après les processus de cessions et de restructurations des entités du sous-groupe allemand RECYLEX S.A. 50% 100% RECYTECH C2P S.A. S.A.S. 100% Restructuration juridique et cessions envisagées: Cession de WMG : WMG sera sortie du sous-groupe allemand de Recylex

sous-groupe allemand de Recylex Marques d'intérêt de la part d'investisseurs stratégiques RECYLEX GmbH/Harz-Metall GmbH Plomb AllemagneZinc Allemagne HARZ-METALL GmbH Cession de WESER- va être fusionnée METALL GmbH avec RECYLEX GmbH Liquidation de C2P Germany GmbH Recylex Cession doit être fusionnée Grundstücks- de HZO avec HMG verwaltungs GmbH Céssion de PPM Holding Plomb Polypropylène Zinc PURE METALS GmbH Détention Restructuration des entités allemandes et françaises restantes : Fusion de HMG avec Recylex GmbH

Fusion de C2P avec HMG/Recylex GmbH

Les activités Plomb de HMG dépendront du business model de l'acquéreur de WMG

Les sites de recyclage en France doivent être séparés afin d'améliorer la flexibilité

Recylex Grundstücksverwaltungs GmbH conservera les charges liées aux réhabilitations et l'infrastructure Vente de HZO and PPM: Les processus avaient commencé à l'été 2019 et devaient être finalisés à la fin du premier trimestre 2020, mais ont été continuellement reportés Cession des entités non essentielles HZO et PPM, processus de cession pour WMG Réduction de la structure restante 23 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Participation dans ECO-RECYCLAGE SpA non incluse dans la structure juridique 3. Faits marquants 2019 et au-delà 3.4 Autres éléments en 2019 24 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Mise à jour sur les procédures judiciaires de 2019* Demandes d'indemnisation de 193 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou préjudice d'anxiété 24 mai 2018 : La Cour de Cassation a :

La Cour de Cassation a : D'une part, confirmé les arrêts de la Cour d'appel de Douai en ce qu'ils ont jugé que Recylex S.A. n'était pas co-employeur des anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S.; Et d'autre part, cassé et annulé ces arrêts en tant qu'ils avaient condamné Recylex S.A. à verser des indemnités à ces anciens salariés, des dommages-intérêts pour perte de chance de conserver un emploi, renvoyant ces affaires devant la Cour d'appel d'Amiens sur ce dernier point.

Parmi les 187 anciens salariés, 84 ont saisi la Cour d'appel d'Amiens sur renvoi après cassation.

19 février 2021 : délibéré de la Cour d'appel de Douai en formation collégiale dans le cadre des demandes additionnelles pour préjudice d'anxiété et manquement à une obligation de sécurité pour un montant global d'environ 5,6 millions d'euros (partiellement provisionné dans les comptes) formulées par 91 anciens salariés parmi les 187 demandeurs. Ces demandes sont liées à la procédure administrative relative à l'inscription du site de Metaleurop Nord à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, dans le cadre de laquelle la Cour administrative d'appel de Douai a décidé, par un arrêt du 2 mars 2017 devenue définitif, que l'arrêté d'inscription devait être abrogé. Au dernier état, les demandeurs sollicitaient la mise hors de cause de Recylex S.A. *Le résumé des procédures judiciaires concernant Recylex S.A. est disponible sur le site Internet du groupe Recylex : www.recylex.eu - Rubrique Finance 25 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Mise à jour sur les procédures judiciaires de 2019* Demandes d'indemnisation formulées par 455 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. pour préjudice d'anxiété et/ou manquement à une obligation de sécurité et/ou préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement de salariés protégés et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (montant total réclamé d'environ 26,5 millions d'euros dont 4,0 millions d'euros provisionnés) 14 octobre 2016 : Le Conseil de Prud'hommes de Lens (section Industrie) a décidé de condamner Recylex S.A. à indemniser 73 anciens salariés non-cadres non protégés et 2 non-cadres protégés, représentés par la CGT, à hauteur d'un montant compris entre 3.000 euros et 24.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit un montant global de 1.000.500 euros. Recylex S.A. a fait appel de ces décisions, ce qui a suspendu leur exécution. Les demandes de 7 anciens salariés ayant été rejetées, 2 d'entre eux ont fait appel (la Cour d'appel a confirmé ces décisions de rejet le 29 juin 2018). Le 29 juin 2018 , la Cour d'appel de Douai a par ailleurs infirmé les 75 décisions du Conseil de Prud'hommes de Lens et a débouté les anciens salariés de leurs demandes d'indemnisation. Le 29 janvier 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des anciens salariés, rendant définitif les arrêts de la Cour d'appel.

: Le Conseil de Prud'hommes de Lens (section Industrie) a décidé de condamner Recylex S.A. à indemniser 73 anciens salariés non-cadres non protégés et 2 non-cadres protégés, représentés par la CGT, à hauteur d'un montant compris entre 3.000 euros et 24.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit un montant global de 1.000.500 euros. Recylex S.A. a fait appel de ces décisions, ce qui a suspendu leur exécution. Les demandes de 7 anciens salariés ayant été rejetées, 2 d'entre eux ont fait appel (la Cour d'appel a confirmé ces décisions de rejet le 29 juin 2018). Le , la Cour d'appel de Douai a par ailleurs infirmé les 75 décisions du Conseil de Prud'hommes de Lens et a débouté les anciens salariés de leurs demandes d'indemnisation. Le la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des anciens salariés, rendant définitif les arrêts de la Cour d'appel. 18 octobre 2016 : Le Conseil de Prud'hommes de Lens (section Encadrement) a décidé de condamner Recylex S.A. à indemniser 22 anciens salariés cadres non protégés, représentés par la CGT, à hauteur d'un montant compris entre 3.000 euros et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts et d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit un montant global de 213.000 euros. Recylex S.A. a fait appel de ces décisions, ce qui a suspendu leur exécution. Le 29 juin 2018 , la Cour d'appel de Douai a infirmé les décisions du Conseil de Prud'hommes de Lens et a débouté les anciens salariés de leurs demandes d'indemnisation. Le 29 janvier 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des anciens salariés, rendant définitif les arrêts de la Cour d'appel *Le résumé des procédures judiciaires concernant Recylex S.A. est disponible sur le site Internet du groupe Recylex : www.recylex.eu - Rubrique Finance 26 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Mise à jour sur les procédures judiciaires de 2019* Demandes d'indemnisation formulées par 455 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. pour préjudice d'anxiété et/ou manquement à une obligation de sécurité et/ou préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement de salariés protégés et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse (suite) 30 mars 2018 : Dans le cadre des demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété formulées par 13 anciens salariés représentés par la CGT, le 30 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Lens a condamné Recylex S.A. à verser à chacun de ces anciens salariés un montant compris entre 4.000 euros et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit un montant global de 186 500 euros. Recylex S.A. a fait appel de ces décisions, ce qui suspend leur exécution. Le 27 novembre 2020 , la Cour d'appel de Douai a infirmé les 13 jugements précités en ce qu'ils avaient condamné Recylex S.A., et a débouté les anciens salariés de leurs demandes d'indemnisation.

: Dans le cadre des demandes d'indemnisation pour préjudice d'anxiété formulées par 13 anciens salariés représentés par la CGT, le 30 mars 2018, le Conseil de prud'hommes de Lens a condamné Recylex S.A. à verser à chacun de ces anciens salariés un montant compris entre 4.000 euros et 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, soit un montant global de 186 500 euros. Recylex S.A. a fait appel de ces décisions, ce qui suspend leur exécution. Le , la Cour d'appel de Douai a infirmé les 13 jugements précités en ce qu'ils avaient condamné Recylex S.A., et a débouté les anciens salariés de leurs demandes d'indemnisation. 23 mars 2021 : délibéré de la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Lens concernant les demandes formulées par 37 anciens salariés cadres portant sur l'indemnisation pour perte de chance et/ou préjudice d'anxiété et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant global réclamé d'environ 1,2 millions d'euros. Les demandeurs sollicitaient au dernier état la mise hors de cause de Recylex S.A.

: délibéré de la section Encadrement du Conseil de Prud'hommes de Lens concernant les demandes formulées par 37 anciens salariés cadres portant sur l'indemnisation pour perte de chance et/ou préjudice d'anxiété et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant global réclamé d'environ 1,2 millions d'euros. Les demandeurs sollicitaient au dernier état la mise hors de cause de Recylex S.A. 29 janvier 2021 : délibéré de la section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Lens concernant les demandes formulées par 294 anciens salariés non-cadres portant sur l'indemnisation pour perte de chance et/ou préjudice d'anxiété et/ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant global réclamé d'environ 9,2 millions d'euros. Les demandeurs sollicitaient au dernier état la mise hors de cause de Recylex S.A. *Le résumé des procédures judiciaires concernant Recylex S.A. est disponible sur le site Internet du groupe Recylex : www.recylex.eu - Rubrique Finance 27 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Mise à jour sur les procédures judiciaires de 2019* Action en responsabilité initiée par les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. 11 avril 2018 : Le Tribunal de Commerce d'Arras a donné gain de cause à Recylex S.A. dans la procédure concernant l'action des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. visant à condamner Recylex S.A. à les indemniser à hauteur d'environ 22 millions d'euros, correspondant aux rémunérations et indemnités légales de rupture versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord en 2003 par le régime de garantie des salaires (AGS - Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés). Les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. ont été déboutés de leur action en responsabilité, considérée comme irrecevable d'une part, car elle est prescrite depuis le 21 mars 2013 et d'autre part, car leur créance alléguée serait née antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Recylex S.A. mais n'a pas été déclarée au passif.

: Le Tribunal de Commerce d'Arras a donné gain de cause à Recylex S.A. dans la procédure concernant l'action des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. visant à condamner Recylex S.A. à les indemniser à hauteur d'environ 22 millions d'euros, correspondant aux rémunérations et indemnités légales de rupture versées aux anciens salariés de Metaleurop Nord en 2003 par le régime de garantie des salaires (AGS - Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés). Les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. ont été déboutés de leur action en responsabilité, considérée comme irrecevable d'une part, car elle est prescrite depuis le 21 mars 2013 et d'autre part, car leur créance alléguée serait née antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Recylex S.A. mais n'a pas été déclarée au passif. 28 janvier 2021 : Délibéré de la 2 e Chambre de la Cour d'appel de Douai. Action en responsabilité initiée par Recylex S.A. à l'encontre les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. 18 septembre 2018 : Le Tribunal de Grande Instance de Béthune a débouté Recylex S.A. de son action en responsabilité initiée à l'encontre des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S à hauteur d'environ 22 millions d'euros correspondant au préjudice subi par Recylex S.A. du fait des indemnités qu'elle a versées à plus de 550 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S.

: Le Tribunal de Grande Instance de Béthune a débouté Recylex S.A. de son action en responsabilité initiée à l'encontre des liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S à hauteur d'environ 22 millions d'euros correspondant au préjudice subi par Recylex S.A. du fait des indemnités qu'elle a versées à plus de 550 anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. 10 décembre 2020 : la Cour d'appel de Douai a constaté la faute commise à titre personnel par les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. ayant manqué à leur obligation légale de recherche de reclassements à l'occasion de la procédure de licenciement économique des anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. en 2003 et a condamné les liquidateurs de Metaleurop Nord S.A.S. à verser 809.396,75 euros à Recylex S.A. au titre de la part causale de leur faute dans les condamnations prononcées contre Recylex S.A. dans le cadre des licenciements des anciens salariés de Metaleurop Nord S.A.S. ayant conduit à l'octroi d'indemnités à ces derniers. *Le résumé des procédures judiciaires concernant Recylex S.A. est disponible sur le site Internet du groupe Recylex : www.recylex.eu - Rubrique Finance 28 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Point sur la réhabilitation du site de L'Estaque en 2019 et au-delà La recherche de financements ou de partenariats spécialisés spécifiquement dédiés aux travaux de réhabilitation du site de l'Estaque initiée en 2013 n'ayant pas abouti, Recylex S.A. a poursuivi les travaux de réhabilitation du site de l'Estaque en 2019 pour un montant de 3,0 millions d'euros Une provision de 5,9 millions d'euros a été constituée au 31 décembre 2019 pour le montant total des travaux restant à réaliser et doit être financée par Recylex S.A. sur ses fonds propres En raison des développements causés par la pandémie de SARS- CoV-2 sur la situation financière de Recylex S.A. et des incertitudes actuelles auxquelles elle est confrontée, Recylex S.A. a demandé aux autorités compétentes : La suspension temporaire des travaux de réhabilitation du site de l'Estaque jusqu'au 31 décembre 2021

Le report de la date d'achèvement des travaux au 31 décembre 2024 29 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Évolution du cours de l'action en 2019 et au-delà 16 14 12 28.06.2018 Mise en service « à chaud » du four de réduction 10 8 6 4 2 19.03.2020 Informations concernant l'impact du SARS-CoV-2 0 20.12.2019 Poursuite sous conditions du financement du sous-groupe allemand 13.05.2020 Suspension du cours de l'action 14.05.2020 Ouverture des procédures d'insolvabilité pour le sous-groupe allemand Suspension du cours de l'action Recylex depuis le 13 mai 2020, avant l'ouverture des procédures d'insolvabilité de l'ensemble du sous-groupe allemand La cotation de l'action Recylex reste suspendue jusqu'à ce que la société soit en mesure de communiquer de manière fiable sur sa capacité à poursuivre ses activités ■ Dans la mesure où la capacité de Recylex S.A. à poursuivre ses activités est dépendante de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes, détaillées dans la note 2 (paragraphe « Continuité d'exploitation »), note 32.5 et note 39 des comptes consolidés 2019 et dans la note "Événements postérieurs à la clôture" des comptes sociaux 2019 − Ces hypothèses structurantes concernent non seulement la poursuite des activités commerciales avec Weser-Metall GmbH, mais aussi la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex S.A. afin de permettre à la société de maintenir une situation de trésorerie équilibrée et de faire face à ses engagements à court et moyen terme dans le cadre normal de 30 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général son activité Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 31 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 4. Indicateurs clés de performance 2019 Ingo Schaefer, Directeur Financier Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Indicateurs clés de performance 2019 Segment Plomb 33 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment Plomb Indicateurs clés de performance 2019 Cours du plomb en 2019 (par tonne) Moyenne annuelle du cours du plomb (en EUR par tonne) 2400 2 100 2200 2 050 2 052 2000 2 000 1800 1 950 1600 1 900 1 895 1400 1 850 1200 1 800 -6% 1 750 1 787 1000 1 700 En USD En EUR 1 650 2017 2018 2019 Source: LME Source: LME 34 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment Plomb Indicateurs clés de performance 2019 Chiffre d'affaires (en M€) Performance industrielle (en tonnes) 250 +1% 236.2 105 300 -17% Production de plomb 200 104 600 195.9 150 -10% 100 102 700 Batteries usagées traitées 50 112 900 0 2019 2018 2018 2019 35 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment Plomb Indicateurs financiers 2019 CHIFFRES CLES IFRS En M€ 2018 2019 Chiffre d'affaires 236,2 195,9 Résultat Opérationnel Courant (ROC) -24,3 -29,4 en % du CA na na ROC avant amort., prov. et pertes de valeur (EBITDA) -19,8 -20,8 en % du CA na na 36 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment plomb Bilan 2019 Détérioration des conditions : Chute du cours moyen du plomb

Stagnation des conditions commerciales

Augmentation des coûts variables et fixes suite à la mise en production du four de réduction + opérations de maintenance du four actuel

Forte baisse des volumes de l'activité de traitement de ULABs Performance technique : En Décembre 2018, le four principal a été arrêté suite à une usure avancée des briques réfractaires liée à son changement de mode de fonctionnement depuis sa connexion avec le nouveau four de réduction et aux difficultés techniques qui en ont résulté

Arrêt de maintenance programmé et reprise de la production des deux fours combinés à la fin du mois de Janvier

Performances encore en dessous des objectifs et des performances techniques historiques (avant le raccordement au four de réduction)

En Novembre 2019, un arrêt de 11 jours a été opéré afin de réparer le réfractaire et pour implémenter des mesures d'amélioration techniques. La performance technique du four principal en décembre 2019 et en janvier-février 2020 a pu ainsi être sensiblement améliorée.

janvier-février 2020 a pu ainsi être sensiblement améliorée. Chiffres clés:

Le chiffre d'affaires du segment Plomb s'est élevé à 195,9 millions d'euros en 2019  83% du chiffre d'affaires consolidé en 2019

83% du chiffre d'affaires consolidé en 2019 La production de plomb en 2019 a atteint 105 300 tonnes, soit une très légère progression de 0,7% par rapport à l'exercice 2018 37 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Indicateurs clés de performance 2019 Segment Zinc 38 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc Indicateurs clés de performance 2019 Cours du zinc en 2019 (par tonne) Moyenne annuelle du cours du zinc (en EUR par tonne) 3500 3000 2500 2000 1500 En USD En EUR Source: LME 2 600 2 550 2 561 2 500 2 450 2 468 2 400 2 350 2 300 -8% 2 250 2 274 2 200 2 150 2 100 Source: LME 2017 2018 2019 39 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc Indicateurs clés de performance 2019 Chiffre d'affaires retraité (en M€)* Performance industrielle (en tonnes)** 122.5 -10% 120 22 000 Production d'oxydes de zinc 115 24 500 110 105 -16% -2% 73 030 102.9 Production d'oxydes Waelz ** 100 74 270 95 90 2019 2018 2018 2019 Inclut 50% de Recytech S.A.. **Dont 100% de Recytech S.A.. 40 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc - Indicateurs financiers 2019 (avant l'application de l'IFRS 5) CHIFFRES CLES IFRS En M€ 2018 2019 Chiffre d'affaires 96,3 81,1 Résultat Opérationnel Courant +11,7 - 0,3 (ROC) en % du CA 12,1% na ROC avant amort., prov. et pertes +15,0 +2,0 de valeur (EBITDA) en % du CA 15,6% 8,5% 41 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc - Indicateurs financiers 2019 (application de l'IFRS 5) CHIFFRES CLES IFRS En M€ 2018 2019* retraité* Chiffre d'affaires 30,0 23,6 Résultat Opérationnel Courant +12,2 +2,9 (ROC) en % du CA 40,6% 12,2% ROC avant amort., prov. et pertes +14,0 +4,7 de valeur (EBITDA) en % du CA 46,6% 19,9% Au second semestre 2019, le groupe a engagé un processus actif de vente de PPM Pure Metals GmbH (Métaux spéciaux) et de Norzinco GmbH (Oxydes de zinc), dont les activités sont présentées dans ce rapport, conformément à la norme IFRS 5, en tant qu'"activités abandonnées". Le groupe a conclu que les critères déterminés par l'IFRS 5 étaient remplis et a donc appliqué les exigences de l'IFRS à la fin de l'exercice financier, en retraitant le compte de résultat au 31 décembre 2018. 42 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc Bilan 2019 Détérioration des conditions de marché : Baisse du cours du zinc

Sensibilité élevée de la performance au cours du zinc, en particulier dans l'activité de recyclage des poussières

Conditions commerciales fortement détériorées Chiffres clés: Le chiffre d'affaires du segment Zinc s'est élevé à 23,6 millions d'euros (application de l'IFRS 5)  10% du chiffre d'affaires consolidé en 2019

10% du chiffre d'affaires consolidé en 2019 Avec 172 400 tonnes de poussières d'aciéries électriques traitées, la production totale d'oxydes Waelz du Groupe - Harz-Metall GmbH et Recytech - s'est élevée à près de 73 030 tonnes au 31 décembre 2019, en repli de seulement 2% par rapport à 2018 43 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc Bilan 2019 En ce qui concerne l'activité de recyclage de déchets zincifères (Norzinco GmbH) , conformément à IFRS 5 : Ce résultat n'est plus inclus dans le résultat opérationnel courant du Groupe - il fait désormais partie de l'agrégat « Résultat des activités abandonnées »

Le chiffre d'affaires de Norzinco GmbH a enregistré un repli, pour s'élever à 57,5 millions d'euros pour l'exercice 2019 comparé à 66,3 millions d'euros pour l'exercice 2018 La production d'oxydes de zinc de HZO a atteint 22 000 tonnes au 31 décembre 2019, en baisse de 10%, notamment en raison d'opérations de maintenance plus importantes qu'en 2018

Le résultat de Norzinco GmbH a été négativement impacté par la baisse des volumes et l'augmentation des coûts fixes et variables 44 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment zinc Bilan 2019 Au 31 décembre 2019, l'avancement du processus de cession de Norzinco GmbH a conduit le Groupe à considérer que les critères de classement précisés par la norme IFRS 5 étaient réunis

Ce processus de cession s'inscrit en effet dans le désengagement d'activités non stratégiques pour le Groupe en vue de finaliser la restructuration de la dette du sous-groupe allemand

sous-groupe allemand Dans ce contexte, Norzinco GmbH a été classé en « activité destinée à être cédée » dans l'état de situation financière et les éléments de résultat de l'activité Norzinco GmbH sont présentés sur une seule et même ligne « Résultat net d'impôt des activités abandonnées ou détenues en vue de la vente » au compte de résultat consolidé

Le résultat net publié du Groupe au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 intègre la contribution nette des entités Norzinco GmbH et PPM Pure Metal GmbH sur une seule ligne du compte de résultat « Résultat des activités abandonnées » 45 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Indicateurs clés de performance 2019 Segment Plastique 46 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment plastique Indicateurs clés de performance 2019 Chiffres d'affaires (en M€) 12.9 -6% 11 12.1 0 2018 2019 47 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Performance industrielle (en tonnes) = 12 500 Production de polypropylène 12 500 2019 2018 Segment plastique Indicateurs financiers 2019 CHIFFRES CLES IFRS En M€ 2018 2019 Chiffre d'affaires 12,9 12,1 Résultat Opérationnel Courant (ROC) -0,7 -1,0 en % du CA na na ROC avant amort., prov. et pertes de valeur (EBITDA) -0,3 -0,4 en % du CA na na 48 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment plastique Bilan 2019 Des conditions de marché difficiles Compétitivité réduite des matériaux recyclés par rapport au polypropylène vierge

Faible demande du secteur automobile En 2019, l'activité de C2P Germany GmbH a été recentrée sur le broyage de matières plastiques Ce recentrage s'inscrit dans la volonté du Groupe d'optimiser la stratégie industrielle du segment pour améliorer ses résultats futurs, C2P Germany GmbH en Allemagne ayant été confrontée pendant des années à un environnement extrêmement difficile et générant des pertes. Dès lors, les opérations d'extrusion et de production de polypropylène recyclé sont uniquement réalisées par C2P S.A.S., en France Dans des conditions de marché toujours difficiles, C2P S.A.S. en France a enregistré un production stable par rapport à 2018 Le chiffre d'affaire du segment a atteint 12,1 millions d'euros, en repli de 6% par rapport à 2018 49 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Indicateurs clés de performance 2019 Segment Métaux Spéciaux 50 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment Métaux Spéciaux Indicateurs clés de performance 2019 Production (en tonnes) Repartition du chiffre d'affaires en 2019 (en M€) 161 79% du chiffre d'affaires 3.5 en valeur 101.5 5.8 2018 1.0 58.4 2019 45.1 6.1 5.8 4.9 7.3 6.2 Arsenic Germanium Gallium Autres Gallium Germanium Arsenic Autres 51 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment métaux spéciaux Bilan 2019 (avant application IFRS 5*) CHIFFRES CLES IFRS En M€ 2018 2019 Chiffre d'affaires 19,2 16,4 Résultat Opérationnel Courant (ROC) +0,2 -4,7 en % du CA 1% na ROC avant amort., prov. et pertes de +0,5 -4,1 valeur (EBITDA) en % du CA 3% na Au second semestre 2019, le groupe a engagé un processus actif de vente de PPM Pure Metals GmbH (Métaux spéciaux) et de Norzinco GmbH (Oxydes de zinc), dont les activités sont présentées dans ce rapport, conformément à la norme IFRS 5, en tant qu'"activités abandonnées". Le groupe a conclu que les critères déterminés par l'IFRS 5 étaient remplis et a donc appliqué les exigences de l'IFRS à la fin de l'exercice financier, en retraitant le compte de résultat au 31 décembre 2018. 52 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment métaux spéciaux Bilan 2019 Malgré une bonne performance au premier trimestre 2019, l'activité a été marquée par un fort ralentissement de la demande pour plusieurs métaux lors des trimestres suivants Principalement pour l'Arsenic et le Germanium qui sont les principaux contributeurs du segment Le chiffre d'affaires s'élève à 16,4 millions d'euros pour l'exercice 2019 comparé à 19,2 millions d'euros pour l'exercice 2018 53 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Segment métaux spéciaux Bilan 2019 Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait d'une offre d'achat des titres de sa filiale PPM Pure-Metals GmbH suite au processus de cession d'actifs non-stratégiques engagé au cours de l'exercice 2019, étant précisé que cette cession représente l'intégralité des actifs du segment « Métaux Spéciaux ». Sur cette base, dans le respect des critères déterminés par la norme IFRS 5, PPM Pure-Metals GmbH a été classé en « activité destinée à être cédée » dans l'état de situation financière et les éléments de résultat de l'activité PPM Pure-Metals GmbH sont présentés sur une seule et même ligne « Résultat net d'impôt des activités abandonnées ou détenues en vue de la vente » au compte de résultat consolidé Le chiffre d'affaires du segment Métaux Spéciaux n'est désormais plus inclus dans le chiffres d'affaires consolidé du Groupe suite à l'application des dispositions de la norme IFRS 5 Classement de cette activité comme activité abandonnée

Le chiffre d'affaires fait partie de l'agrégat cumulé « Résultat net des activités abandonnées » 54 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 55 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 5. Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Ingo Schaefer, Directeur Financier Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Chiffres clés du compte de résultat Principaux éléments du compte de résultat (en millions d'euros) 2018 Variation (M€) 2018 2019 2019/ 2018 retraité retraité IFRS 5 (M€) Chiffre d'affaires 364,6 283,4 237,4 (46,0) EBITDA (12,1) (12,8) (26,6) (13,8) Résultat courant opérationnel (ROC) (20,5) (20,0) (38,5) (18,5) Autres produits et charges (44,7) (44,7) (23,2) 21,3 opérationnels* Quote-part dans le résultat des 9,5 9,5 6,7 (2,8) sociétés mises en équivalence Résultat financier (11,4) (10,9) (14,0) (3,1) Charge d'impôt (11,7) (12,5) - - Résultat des activités abandonnées - (0,04) (15,4) (15,36) Résultat net de l'exercice (78,7) (78,7) (84,3) (5,6) *Incluent les produits et charges non usuels par leur fréquence, leur nature ou leur montant. 57 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Chiffres clés du bilan (IFRS) Chiffres clés du bilan (en millions d'euros) (M€) 31/12/2018 31/12/2019 Variation (M€) Trésorerie brute 6,4 9,1 2,7 Trèsorerie nette (7,4) (5,9) 1,5 Capitaux propres (79,7) (168,7) (89,0) Provisions 26,2 22,4 (3,8) Endettement brut 123,9 183,6 59,7 58 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Evolution de l'endettement financier Aperçu de la dette nette au 31 décembre 2019 en millions d'euros 31/12/2018 + - 31/12/2019 Emprunts bancaires sous-groupe allemand 43,6 43,6 Financement de Glencore pour l'exercice 2019 : + 57,5 millions Interêts accumulés 0,7 0,7 d'euros Ligne de crédit 13,8 1,2 15,0 • Prêts-relais complémentaires débutant en février 2019 (10 Total Banques 57,4 1,9 59,3 millions d'euros) et prolongés d'avril à novembre 2019 par 10 Glencore - Emprunt Allemagne (2016) 16,0 16,0 amendements jusqu'à 40,7 millions d'euros (Note 1 des états Glencore - Emprunt Recylex S.A. (2014) 16,0 0,1 16,1 financiers consolidés) Glencore - Allemagne Financement relais (2019) 40,7 40,7 • Prêt complémentaire de 16,8 millions d'euros en juillet 2019 Glencore - Allemagne Emprunt complémentaire (2019) 16,8 16,8 Interêts accumulés 0,7 0,7 Glencore - Dettes Plan de contination Recylex S.A. 5,1 5,1 Dette brute au 31 décembre 2019 : 37,1 58,3 95,3 Amende Commission Européenne 25,4 -0,5 24,9 Dette brute périmètre allemand : 133,5 millions d'euros Clause de retour à meilleure fortune - évaluée 4,1 4,1 -0,1 0,0 Dette brute périmètre français : 50,1 millions d'euros Total Groupe [A] + [B] + [C] + [D] + [E] 123,9 60,2 -0,5 183,6 Trésorerie brute 6,4 2,7 9,1 Dette financière nette 117,5 57,5 -0,5 174,5 Ligne de crédit BFR 9,0 -0,7 8,3 Dette financière nette ligne de BFR inclus 126,5 57,5 -1,2 182,8 59 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général De L'EBITDA au Résultat Net 2019: De L' EBITDA au Résultat Net (en millions d'euros) 60 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 61 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 6. Effets du SARS-CoV-2 et perspectives Sebastian Rudow, Président-Directeur Général Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 6. Nouvelle structure du groupe et perspectives 6.1 Effets du SARS-CoV-2 63 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Pandémie de SARS-CoV-2 - Évolution en Europe Nombre de cas quotidiens de SARS-CoV-2 en Europe (1) Cas confirmés dans les pays Scénario possible : Foyers s'aplatissant après Fév - Nov 2020 les plus touchés(2) l'introduction du vaccin - illustration indicative (3) 100.000 50.000 0 Mar Mai Jui Sep Nov France 1.543.321 Espagne Introduction du vaccin 1.284.408 RU 1.099.059 Italie 790.377 Allemagne 597.583 Le nombre d'infections par le SARS-CoV-2 en Europe a été comparativement faible au cours de l'été et a commencé à augmenter rapidement au quatrième trimestre 2020.

SARS-CoV-2 en Europe a été comparativement faible au cours de l'été et a commencé à augmenter rapidement au quatrième trimestre 2020. Les mesures de confinement ont été réintroduites dans de nombreux pays : France : 30 octobre (les déplacements en public n'étaient autorisés que

pour des raisons de temps limitées/importantes, par exemple le travail) ; Italie : 5 novembre (couvre-feu de nuit, interdictions régionales de voyager) ;

Allemagne : 2 novembre (réunions privées limitées à deux ménages).

pour des raisons de temps limitées/importantes, par exemple le travail) ; Italie : 5 novembre (couvre-feu de nuit, interdictions régionales de voyager) ; Allemagne : 2 novembre (réunions privées limitées à deux ménages). Un scénario probable pour l'évolution du nombre de cas de SARS-CoV-2 est celui d'épidémies répétitives, éventuellement saisonnières, qui pourraient devenir moins graves une fois que la distribution des vaccins aura commencé. Plusieurs vaccins sont actuellement en phase finale d'essai et devraient être disponibles à partir du début de 2021, mais la disponibilité de masse ne sera probablement pas atteinte avant le milieu de l'année 2021. (4)

SARS-CoV-2 est celui d'épidémies répétitives, éventuellement saisonnières, qui pourraient devenir moins graves une fois que la distribution des vaccins aura commencé. Plusieurs vaccins sont actuellement en phase finale d'essai et devraient être disponibles à partir du début de 2021, mais la disponibilité de masse ne sera probablement pas atteinte avant le milieu de l'année 2021. La Commission européenne prévoit une contraction de l'économie de l'UE de -7,4 % en 2020 (+1,2 % avant les prévisions du SARS-CoV-2) avant de se redresser avec une croissance de 4,1 % en 2021 et de 3,0 % en 2022. Toutes les projections sont soumises à une forte incertitude. (5) Augmentation exponentielle des cas de SARS-CoV-2 confirmés en laboratoire lors de la deuxième vague d'automne/hiver. Les périodes de rétablissement des marchés concernés dépasseront largement l'année 2020, avec des effets à long terme. (1) https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab; (2) https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea; (3) https://csbcorrespondent.com/blog/why-banks-are-loosening-cre-underwritingstandards- 64 during-pandemic ; (4) https://www.nytimes.com/2020/09/17/health/covid-vaccine-when-available.html ; (5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021 ; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_232 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Pandémie de SARS-CoV-2 - Impact sur l'industrie automobile Évolution des prévisions de production de VL en 2020 (en millions de véhicules) MondeUE Allemagne -29% +4% 91,9 71,2 74,1 -28% +4% -23% +2% 64,9 21,9 15,8 16,3 17,0 5,2 4,0 3,8 3,9 Avant le SARS-CoV-2 Q1 Q2 Q3 Prévision de la création de valeur en Allemagne - Scénarios (Index)(1) 100.0 95.4 95.3 98.6 89.4 90.9 92.5 93.9 85.4 88.2 89.5 80.8 80.4 82.4 Index 77.2 65.7 2017=100 71.5 64.5 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023P 2024P Avant le SARS-CoV-2(1) Scénario de base Scénario de risque(2) Situation actuelle Perspectives à court et moyen terme  Les effets du SARS-CoV2 ont particulièrement touché  OEM : L'incertitude économique freine la demande l'industrie automobile en difficulté. privée et commerciale de véhicules.  Certaines usines d'équipementiers et de fournisseurs  Commerce et fournisseurs : l'arrêt temporaire de la ont été fermées pendant plusieurs semaines au production, la réduction de l'usure et de la tare printemps 2020 mais sont pour la plupart (revenus des services et pièces de rechange) et opérationnelles depuis. l'incapacité de compenser par des ventes en ligne ont  On s'attendait à ce que les marchés mondiaux stagnent réduit les réserves de trésorerie. pour 2020 avant même l'apparition du SARS-CoV2. La  Fournisseurs de services/flotte : Baisse significative demande actuelle est bien inférieure aux niveaux de de la demande de covoiturage ; moins de 2019. renouvellement du parc automobile.  Toutefois, le sentiment du marché s'est amélioré au  Dans l'ensemble, le SARS-CoV2 provoque toujours un troisième trimestre et les prévisions ont été inversées à effondrement massif de la création de valeur prévue - la hausse. comme le montre le graphique. (1) A partir du 03/12/2019, (2) Mesures strictes de confinement avec fermetures d'usines 65 Sources : Oxford Economics ; LMC Automotive ; analyse propre Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Conséquences à long terme Industrie avec un grave problème de demande à long terme ; le processus de rattrapage en Allemagne devrait prendre plusieurs années.

grave problème de demande à long terme L'association allemande des équipementiers VDA prévoit des faillites tout au long de la chaîne de valeur car les subventions gouvernementales sont insuffisantes pour compenser l'impact du SARS-CoV-2.

car les subventions gouvernementales sont insuffisantes pour compenser l'impact du SARS-CoV-2. Les développements en matière d'électrification et de conduite autonome nécessiteront des ressources (financières) importantes.

Réduction de la complexité de la chaîne d'approvisionnement, mise en place de structures locales.

Tout cela entraînera probablement une nouvelle consolidation. Effets du SARS-CoV-2 sur le cours du zinc et du plomb Perspectives pour le cours du zinc 2020 - 2022 (en USD / t) 2.921 Forecast 2 700 2 546 2 571 2 325 2 300 2 488 2.198 2 275 2 367 1.859 2018 2019 2020 2021 2022 Perspectives pour le cours du plomb 2020 - 2022 (en USD / t) 2.243 Forecast 2 003 1 952 1 906 1 900 1 793 1 794 1 856 1 749 1 750 1 756 2018 2019 2020 2021 2022 IST (2018 et 2019) Wood Mackenzie Outlook T4 2019 Wood Mackenzie Mars 2020 Wood Mackenzie Octobre 2020  Les prévisions du prix du zinc au LME ont chuté de manière significative en  Comme pour le zinc, le prix du plomb a chuté en mars 2020, mais s'est mars en raison du SARS-CoV-2 et de son impact sur les attentes de la demande. partiellement redressé au cours de l'année.  Cet effet a été partiellement récupéré pour 2020, l'économie chinoise étant  La demande est actuellement forte en Europe et surtout en Amérique du Nord. La presque revenue à la normale - les importations chinoises de concentrés de consommation française et allemande, ainsi que la consommation européenne zinc en 2020 pourraient être les plus élevées depuis 2009. totale de plomb en 2020 devraient dépasser les niveaux de 2019, avec une  Toutefois, la faiblesse de la demande dans le reste du monde persiste (la nouvelle légère augmentation prévue en 2021. consommation européenne devrait baisser de 12,1 % en 2020 et augmenter de  Alors que l'offre des mines et des fonderies est vulnérable aux réductions liées au 6,3 % en 2021) et les perspectives pour 2021 et 2022 montrent une reprise des SARS-CoV2. prix plus lente que ce qui avait été prévu en mars.  Les mécanismes de couverture naturelle de Recylex S.A. (achat et vente de  En raison du modèle d'entreprise de Recytech, son résultat d'exploitation est produits basés sur le LME) compensent une partie de l'exposition au prix du très sensible au prix du zinc. plomb. Impact sur la rentabilité Impact sur la rentabilité faiblegering hochhaut geringfaible hochhaut Source : Perspectives à court et long terme de Wood Mackenzie 66 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Le sous-groupe allemand demande l'ouverture de procédures dites de « bouclier de protection » le 14 mai 2020 Les évolutions rapides provoquées par la pandémie de SARS-CoV-2 ont eu des effets que le Groupe ne pouvait plus surmonter L'effondrement du cours du zinc et la détérioration des perspectives économiques se sont traduits par une perte de la perspective de continuité d'exploitation de la société allemande Harz-Metall GmbH En conséquence, l'ensemble de la direction allemande a été contrainte par la loi allemande de déposer une procédure d'insolvabilité pour toutes les sociétés allemandes du groupe : Weser-Metall GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH ont chacune déposée une demande d'ouverture de procédure dite de « bouclier de protection » (Schutzschirmverfahren) conformément à l'article 270 b, paragraphe 1, première phrase, de la loi allemande sur l'insolvabilité

GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH ont chacune déposée une demande d'ouverture de procédure dite de « bouclier de protection » (Schutzschirmverfahren) conformément à l'article 270 b, paragraphe 1, première phrase, de la loi allemande sur l'insolvabilité Des procédures dites de « gestion directe » (Eigenverwaltungsverfahren) ont été sollicitées par Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH La voie de restructuration engagée après les difficultés techniques dues à la conversion du four de fusion à bain de Nordenham pour son fonctionnement opération combiné avec le nouveau four de réduction en 2018 s'est terminée brutalement 67 Assemblée Générale Ordinaire | 29 Juillet 2020 | Président-Directeur Général Conséquences majeures des procédures d'insolvabilité des entités juridiques du sous- groupe allemand Le prêt de 16,0 millions d'euros de Glencore International AG à Recylex S.A. en 2014 aurait pu devenir exigible à tout moment après avoir été lié depuis 2016 au financement du sous-groupe allemand Résolu temporairement après que Recylex S.A. ait demandé à Glencore International AG de renoncer temporairement à l'exigibilité de ce prêt en raison des événements survenus et d'accepter de maintenir le prêt Recylex S.A. a immédiatement perdu le contrôle des entités allemandes, ce qui a entraîné la déconsolidation de tout le périmètre allemand La perte de contrôle est une conséquence directe des ordonnances du tribunal allemand de l'insolvabilité et tous les pouvoirs ont été entièrement transférés aux directeurs généraux des entités allemandes et à l'administrateur de l'insolvabilité qui a été nommé

En conséquence, le groupe Recylex est depuis lors constitué uniquement des activités françaises qui incluent les deux usines de recyclage de batteries au plomb usagées de Recylex S.A., C2P S.A.S. et la participation de 50% dans Recytech S.A. 68 Assemblée Générale Ordinaire | 29 Juillet 2020 | Président-Directeur Général Impact de l'insolvabilité sur le sous-groupe allemand Holding RECYLEX S.A. Groupe Recylex restant Plomb Zinc Polypropylène 50% 100% RECYTECH C2P 100% 100% S.A. S.A.S. RECYLEX RECYLEX Beteiligungs- Beteiligungs- gesellschaft 1 mbH gesellschaft 2 mbH Perte de contrôle économique et déconsolidation RECYLEX GmbH liquidé Effets immédiats Perte du contrôle juridique (actions) pendant le projet de financement 2016 et la fiducie afférente, le 19 décembre 2020

Perte de contrôle (économique) du sous-groupe allemand par les ordonnances des tribunaux allemands le 15 mai 2020, suite aux dépôts du 14 mai 2020

sous-groupe allemand par les ordonnances des tribunaux allemands le 15 mai 2020, suite aux dépôts du 14 mai 2020 Déconsolidation du sous-groupe allemand au niveau de Recylex S.A. au moment des décisions de justice allemandes HMG WMG  Cession(s)  Cessions d'actifs / d'actifs ou liquidation Plan d'insolvabilité ou liquidation Recylex Grundstücks- C2P Germany Norzinco GmbH verwaltungs GmbH GmbH  Cession/  liquidé  liquidé Liquidation d'actifs PPM  Cession/ Liquidation d'actifs Procédure de bouclier de protection avec auto- administration Procédure d'auto- administration uniquement La structure juridique sera maintenue, mais chaque entité juridique du sous-groupe allemand décide seule Aperçu des procédures Procédures de bouclier de protection avec auto- administration pour WMG, HMG, HZO et PPM

Autogestion uniquement pour Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungs GmbH 69 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Structure du groupe après impact de l'insolvabilité du sous-groupe allemand Holding RECYLEX S.A. Le groupe Recylex subsistant Plomb Zinc Polypropylène 50% 100% RECYTECH C2P 100% 100% S.A. S.A.S. RECYLEX RECYLEX Beteiligungs- Beteiligungs- gesellschaft 1 mbH gesellschaft 2 mbH Perte de contrôle économique et déconsolidation RECYLEX GmbH liquidé Effets suivants Reste du groupe Recylex : Deux entités juridiques allemandes à liquider ou à exploiter Périmètre allemand: Liquidation pendant la procédure d'insolvabilité de Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungs GmbH

Vente des opérations à des acquéreurs potentiels de WMG, HMG (plomb / zinc / les deux), HZO, PPM HMG WMG  Liquidation des actifs  Liquidation des actifs et ent. juridique et ent. juridique Recylex Grundstücks- C2P Germany Norzinco GmbH verwaltungs GmbH GmbH  Liquidation des actifs  liquidé  liquidé et ent. juridique PPM  Cession/ Liquidation d'actifs Procédure de bouclier de protection avec auto-administration Procédure d'auto- administration uniquement 70 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Deuxième vague de la pandémie de SARS-CoV-2 depuis octobre 2020 Les effets du nouveau confinement lié à la deuxième vague de la pandémie de SARS-CoV-2 ont rendu les perspectives actuelles extrêmement difficiles. Il est inévitable que certaines hypothèses ne se concrétisent pas et que des événements ou des circonstances imprévus puissent se produire. Ces dernières semaines, nous avons constaté un effet des mesures de confinement sur le marché des batteries au plomb usagées dont la disponibilité était insuffisante, alors que notre seul client, Weser-Metall GmbH, produisait et exigeait encore des matériaux. En 2021, nous devons prévoir une diminution très importante des dividendes à recevoir de Recytech S.A., dont la capacité en termes de liquidités disponibles pour payer des dividendes dépend fortement des volumes de poussières de zinc à traiter et du prix du zinc. Le prix du zinc et la disponibilité des poussières de zinc ont également diminué en 2020. Compte tenu de l'évolution de la pandémie de SARS-CoV-2, des mesures de confinement et des informations sur la disponibilité d'un vaccin, nous pouvons nous attendre à une troisième vague de mesures de confinement au début de 2021, qui influencera à nouveau nos activités et notre retour à la stabilité. 71 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 6. Nouvelle structure du groupe et perspectives 6.2 Principaux objectifs 72 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Focus sur les opérations restantes Weser-Metall GmbH demeure notre principal et unique client Depuis mai 2020, Weser-Metall GmbH est approvisionnée en permanence par des paiements anticipés en vue de la procédure d'insolvabilité en cours en Allemagne jusqu'à ce que nous ayons un horizon plus certain pour l'avenir de Weser-Metall.

Weser-Metall GmbH est approvisionnée en permanence par des paiements anticipés en vue de la procédure d'insolvabilité en cours en Allemagne jusqu'à ce que nous ayons un horizon plus certain pour l'avenir de Weser-Metall. Comme Weser-Metall est complètement sortie du groupe depuis la mi-mai, sa procédure d'insolvabilité est totalement indépendante de Recylex. Nous n'avons aucun contrôle sur le déroulement ou le calendrier de la procédure.

Weser-Metall est complètement sortie du groupe depuis la mi-mai, sa procédure d'insolvabilité est totalement indépendante de Recylex. Nous n'avons aucun contrôle sur le déroulement ou le calendrier de la procédure. Le rachat potentiel de Weser-Metall par Glencore ne signifie pas nécessairement que la coopération se poursuivra sous la même forme et dans le même volume que par le passé, car on ne sait pas très bien quel sera l'avenir de Weser-Metall et de son modèle commercial en cas de rachat. Nous poursuivons notre examen du marché et des options techniques à mettre en place pour évaluer les nouveaux clients Il ne suffit pas d'approcher des clients potentiels et de leur offrir le matériel dont nous disposons.

Nous devons être capables de nous adapter aux exigences de ces nouveaux clients et avoir la capacité technique de leur fournir les différentes qualités qu'ils demandent, ce qui exige des investissements.

Après avoir eu une influence moindre ou nulle sur les prix d'achat (ULAB) et de vente, nous devons donc continuer à améliorer les conditions d'achat des batteries au plomb usagées. 73 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général La situation actuelle de la dette exige une restructuration de la dette Mesures prises pour alléger la structure des coûts, en particulier au siège social.

La structure financière actuelle et plus particulièrement la dette n'est pas supportable en l'état compte tenu de la génération de trésorerie du nouveau périmètre suite à la déconsolidation de l'ancien sous-groupe allemand

sous-groupe allemand Crucial pour Recylex pour restructurer sa dette financière et non financière.

Début des discussions concernant l'ensemble de la dette, qui comprend le prêt de 16 millions d'euros de Glencore, la clause de retour à meilleure fortune et les créances différées découlant du plan de continuation, ainsi que le plan de paiement des amendes de la Commission européenne.

La restructuration de la dette est nécessaire pour assainir le bilan afin de retrouver la flexibilité financière nécessaire au financement des investissements futurs.

Dans ce contexte très incertain, nous sommes également dans l'obligation de préserver notre trésorerie et nous avons donc demandé la suspension des travaux de réhabilitation du site de l'Estaque. La cession du site de l'Estaque dans le futur est également un élément important pour le maintien de notre structure financière.

Voir la note 39 des comptes consolidés 2018

74 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général La perte de capitaux propres exige des actions avant la fin de 2022 La situation en matière de capitaux propres doit être rétablie avant la fin de 2022 Dans la situation actuelle, une augmentation des fonds propres n'est pas prometteuse en raison des incertitudes liées aux activités principales qui dépendent de Weser-Metall et de la restructuration nécessaire de toutes les dettes financières.

Weser-Metall et de la restructuration nécessaire de toutes les dettes financières. Une restructuration de la dette pourrait avoir des effets positifs sur les capitaux propres, mais les effets individuels dépendront des détails de la restructuration de la dette.

Par conséquent, après la restructuration nécessaire de la dette, une augmentation des capitaux propres pourrait s'avérer nécessaire en 2022 au plus tard, mais des activités commerciales stables et à flux de trésorerie positif sont des conditions préalables, tout comme la vision de développer les activités restantes, ce qui exige des investissements. 75 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 76 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 7. Rapports des Commissaires aux Comptes Commissaires aux comptes de la société Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Sommaire Ouverture de l'Assemblée Générale Formalités et ordre du jour Faits marquants 2019 et au-delà Indicateurs clés de performance 2019 Comptes consolidés et chiffres clés 2019 Effets du SARS-CoV-2 et perspectives importantes Rapports des Commissaires aux Comptes Présentation des résolutions 78 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général 8. Présentation des résolutions Olivier Slomka, Responsable Juridique et Secrétaire Général de l'Assemblée Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Résumé des résolutions et résultat des votes 1ère résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Cette résolution est adoptée à 98,98 % 2ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Cette résolution est adoptée à 98,98 % 3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tel que ressortant des comptes sociaux Cette résolution est adoptée à 99,99 % 4ème résolution : Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce Cette résolution est adoptée à 99,99 % 5ème résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur Nick POPOVIC en qualité d'administrateur Cette résolution est adoptée à 99,99 % 6ème résolution : Pouvoirs Cette résolution est adoptée à 100 % 80 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Fin de l'assemblée générale Sebastian Rudow, Président-Directeur Général Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Avertissement juridique Ce document peut contenir des informations prospectives, notamment des objectifs et tendances, ainsi que des déclarations prospectives concernant notamment la situation financière, les résultats opérationnels, les activités et la stratégie de Recylex S.A. et du Groupe Recylex, y compris en terme d'impact de certaines opérations et/ou tendances de marché. Ces informations et données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Toute information ou déclaration prospective repose sur des hypothèses raisonnables, formulées dans un contexte économique, concurrentiel et juridique donné, mais ne constitue aucunement des garanties quant à la performance future de la société et du Groupe. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle de Recylex S.A., tels que décrits notamment dans le rapport financier annuel de la société. Recylex S.A. et les sociétés du Groupe Recylex ne prennent aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives, qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de leur diffusion, en raison de tout information nouvelle, évènement futur ou de toute autre raison. Certaines données ou informations contenues dans ce document peuvent être erronées, incomplètes et/ou manquantes. En cas de différence entre les informations et données de ce document et les informations et données publiées dans le rapport financier annuel de la Société, celles du rapport financier annuel prévalent. Pour plus d'information quant aux normes financières et comptables, merci de vous référer au rapport financier annuel de la société. Le rapport financier annuel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers est consultable sur le site internet de la société (www.recylex.eu) et peut être obtenu sur demande auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Recylex S.A. 82 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Décembre 2020 | Président-Directeur Général Attachments Original document

Permalink Disclaimer Recylex SA published this content on 16 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 December 2020 13:36:07 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RECYLEX 14:37 RECYLEX : Présentation – Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2020 PU 14/12 RECYLEX : Statutory Auditors' statement on the 5 best compensations (L. 225-115 .. PU 10/12 RECYLEX : Modification des modalités de participation à l'Assemblée Générale Ord.. PU 10/12 RECYLEX : S.A. - Modification des modalités de participation à l'Assemblée Génér.. GL 30/11 RECYLEX : Avis de convocation – Annonce n° 2004648 parue au Bulletin des A.. PU 09/11 RECYLEX : Avis de Réunion – Annonce n° 2004463 parue au Bulletin des Annon.. PU 09/11 RECYLEX : Convocation Assemblée générale ordinaire CO 06/11 EN DIRECT DES MARCHES : Natixis, Technicolor, Scor, Euronext, Alstom, Richemont,.. 05/11 RECYLEX : Information financière au 30 septembre 2020 PU 05/11 RECYLEX : S.A. - Information financière au 30 septembre 2020 GL Recommandations des analystes sur RECYLEX 19/06 Wirecard et quatre sorcières au menu 21/05 Une pause dans l'ascension 24/02 BOURSE DE PARIS : Coronavirus, peur sur l'économie