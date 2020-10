Recylex : Résultats annuels 2019

in the circular economy

in the circular economy

Communiqué de presse

Résultats annuels 2019

Recylex S.A. (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie ce jour ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2019, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 22 octobre 2020. Pour plus de détails, le Rapport Financier Annuel 2019, déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, peut être consulté sur le site internet de la société www.recylex.eu(Rubrique Finance - Publications).

1. Contexte de l'arrêté des comptes annuels 2019

A l'instar des comptes consolidés et sociaux 2018 , l'arrêté des comptes 2019 est caractérisé par les incertitudes qui pèsent toujours sur la continuité d'exploitation de la société et sur la réalisation des hypothèses structurant son plan financier3, qui ont été prises pour arrêter les comptes consolidés et sociaux 20191. La continuité d'exploitation de Recylex S.A. dépend de la réalisation de plusieurs hypothèses structurantes3 portant non seulement sur la poursuite de l'activité commerciale avec Weser-Metall GmbH, sur la restructuration de la dette financière et non financière de Recylex S.A. mais aussi sur la vente d'actifs non-opérationnels.

N'étant pas en mesure d'apprécier la réalisation ou non des hypothèses et éléments retenus, ni l'issue des actions en cours structurant le plan financier de Recylex S.A., les Commissaires aux comptes ont, en application de leurs normes professionnelles, formulé une impossibilité de certifier les comptes consolidés et sociaux 2019 pour multiples incertitudes en lien avec la continuité d'exploitation. Recylex S.A. précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un refus de certification.

Pour rappel2, suite à la mise en place le 15 mai 2020 des procédures d'insolvabilité de droit allemand par l'ensemble des sociétés qui constituaient son sous-groupe allemand, Recylex S.A. a perdu définitivement le contrôle de ces entités, ce qui a entraîné par voie de conséquence la déconsolidation de l'ensemble du périmètre allemand en 2020. Cet évènement a donc été traité en évènement post cloture pour les besoins de l'établiseement des comptes consolidés 2019.

La suspension de la cotation de l'action reste maintenue jusqu'à ce que Recylex soit en mesure de communiquer de manière fiable sur ses perspectives de continuité d'exploitation.

Contact Presse / Investisseurs : T +33 (0)1 58 47 29 91 | E info@recylex.eu

Recylex S.A. | Siège social : 6 place de la Madeleine | 75 008 Paris | France

Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau | 92 158 Suresnes Cedex | France