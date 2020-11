Recylex : S.A. - Information financière au 30 septembre 2020

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière au 30 septembre 2020.

Suite aux procédures d’insolvabilité de droit allemand1 ouvertes le 15 mai 2020 concernant les entités qui constituaient auparavant le sous-groupe allemand de Recylex, ces entités2 ont été totalement déconsolidées à partir de la date d’ouverture de ces procédures. Le chiffre d’affaires consolidé publié au 30 septembre 2020 inclut donc seulement celui réalisé par ces entités jusqu’à cette même date.

Afin de permettre une comparaison avec les chiffres 2020, le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2019 du Groupe Recylex est également présenté en données « Pro forma », en retraitant le chiffre d’affaires des entités allemandes sur la même période que pour les trois premiers trimestres 2020.

En millions d’euros Au

30 septembre 2020 Au

30 septembre 2019 Pro forma au

30 septembre 2019 Variation

à données publiées (%) Variation

à données

Pro forma (%) Plomb 85,9 147,0 85,5 -42% 1% Zinc 20,6 63,6 28,5 -68% -28% Métaux Spéciaux 5,5 13,0 5,8 -57% -5% Plastique 5,9 9,3 10,5 -36% -43% Total 118,1 232,9 130,3 -49% -9%

Données IFRS, chiffres non audités.





Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :

« Au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, l’activité du Groupe a été fortement pénalisée par la baisse des cours des métaux, la dégradation des conditions commerciales et les effets de la pandémie de SARS-CoV-2 qui perdurent encore aujourd’hui et qui pèsent lourdement sur l’ensemble du secteur du recyclage. Si Recylex S.A. est aujourd’hui toujours dans une situation incertaine, particulièrement dans l’attente des avancées de la procédure d’insolvabilité de son principal client Weser-Metall, nous menons activement tous les chantiers pour permettre de construire un avenir durable. Nos priorités demeurent de restructurer la dette financière et non-financière de Recylex S.A., de développer nos approvisionnements et nos débouchés mais aussi de renforcer la performance de nos activités. »





Évolution des cours des métaux au 30 septembre 2020 (en euros)

En euros par tonne Moyenne au

30 septembre 2020 Moyenne au

30 septembre 2019 Variation

(%) Cours du plomb 1 600 1 766 -9% Cours du zinc 1 905 2 313 -18% Parité €/$ 1,1249 1,1237 Na

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb pour les neuf premiers mois de 2020 s’est établie à 1 600 euros, en repli de 9% par rapport à la même période de 2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 30 septembre 2020, le cours du plomb a baissé de 10%.

La moyenne du cours du zinc au 30 septembre 2020 a atteint 1 905 euros, en repli de 18% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Sur le premier trimestre 2020, l’évolution du cours du zinc a été marquée par une forte baisse, le cours atteignant son point bas annuel à 1 639 euros le 25 mars 2020. L’évolution du cours a ensuite été assez volatile sur le deuxième trimestre 2020 pour repartir à la hausse sur le troisième trimestre 2020 et s’établir au niveau du début d’année.

La parité moyenne €/$ au 30 septembre 2020 est stable par rapport à celle de la même période de 2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la parité €/$ a progressé de 5%.





Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020 par rapport au 30 septembre 2019

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020 s’est élevé à 118,1 millions d’euros. Le chiffre d’affaires consolidé retraité3 au 30 septembre 2020 a atteint 128,3 millions d’euros.

2.1 Segment Plomb

Le segment Plomb a représenté 73% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020.

Son chiffre d’affaires a atteint 85,9 millions d’euros au 30 septembre 2020, en repli de 42% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes. L’évolution du chiffre d’affaires à périmètre comparable (Pro forma) est stable à +1%. Au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, Recylex S.A. a recyclé environ 45 000 tonnes de batteries plomb-acide usagées, un volume stable par rapport à la même période de 2019. Recylex S.A. continue de livrer des matières à Weser-Metall GmbH, avec des prépaiements compte tenu de la procédure d’insolvabilité toujours en cours pour cette dernière.

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 13,9 millions d’euros, en repli de 74% à données publiées, toujours principalement en raison de la déconsolidation des activités des anciennes filiales Weser-Metall GmbH et Harz-Metall GmbH, et en repli de -3% à données Pro forma principalement en raison de volumes traités moins importants en août 2020 du fait d’un arrêt pour réparation d’une installation technique sur un des sites de Recylex S.A.

Les perspectives d’activité du segment Plomb au quatrième trimestre 2020 seront fortement dépendantes, d’une part, de l’évolution du marché du recyclage compte tenu de l’impact négatif attendu en termes de volumes de batteries usagées disponibles, des nouvelles mesures de confinement sanitaire mises en place en France depuis le 30 octobre 2020, et d’autre part, de l’évolution de la procédure d’insolvabilité de Weser-Metall GmbH, principal client de Recylex S.A. aujourd’hui4. Si l'objectif pour Recylex S.A. demeure de rester à l’avenir un fournisseur clé de Weser-Metall GmbH, sous réserve de l’évolution incertaine de cette procédure qui devrait prendre encore plusieurs mois et de son modèle économique, Recylex poursuit activement sa recherche d'autres débouchés commerciaux.





2.2 Segment Zinc

Le segment Zinc a représenté 17% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020.

Son chiffre d’affaires a atteint 20,6 millions d’euros au 30 septembre 2020, en repli de 68% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées en raison de la déconsolidation des entités allemandes1 et de la forte baisse du cours du zinc sur la période. Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2020 à périmètre comparable (Pro forma) est en repli est de 28% par rapport à la même période de 2019, principalement en raison de la forte baisse du cours du zinc conjugué à la dégradation des conditions commerciales. Le chiffre d’affaires retraité3 de l’activité Zinc a atteint 30,8 millions d’euros au 30 septembre 2020 en repli de 61% pour les mêmes raisons.

A noter que suite à la déconsolidation des entités allemandes dans le cadre de leurs procédures d’insolvabilité de droit allemand, le segment Zinc n’est à cette date désormais plus constitué que de la participation de 50% dans Recytech S.A. dont les ventes ne sont pas comptabilisées dans le chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS mais uniquement dans le chiffre d’affaires retraité3.

Au troisième trimestre 2020, le segment n’a donc pas enregistré de chiffre d’affaires en raison de la déconsolidation1 des anciennes filiales Harz-Metall GmbH et Norzinco GmbH. Le chiffre d’affaires retraité3 du troisième trimestre 2020 a par ailleurs enregistré un repli de 7% en raison de conditions commerciales toujours dégradées, d’un niveau du cours du zinc inférieur à celui du troisième trimestre 2019 et d’une moindre disponibilité des matières à recycler.





2.3 Segment Métaux Spéciaux

Le segment Métaux Spéciaux a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020.

Son chiffre d’affaires a atteint 5,5 millions d’euros au 30 septembre 2020, en repli de 57% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées et en recul de 5% à données Pro forma.

A noter que suite à la déconsolidation de PPM Pure Metals GmbH dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de droit allemand, le segment Métaux Spéciaux n’a plus d’existence dans le périmètre des activités du groupe Recylex. Au troisième trimestre 2020, le segment n’a donc pas enregistré de chiffre d’affaires.





2.4 Segment Plastique

Le segment Plastique a représenté 5% du chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020.

Son chiffre d’affaires a atteint 5,9 millions d’euros au 30 septembre 2020, en repli de 36% par rapport au 30 septembre 2019 à données publiées.

L’activité de C2P S.A.S en France demeure pénalisée par un contexte de très fort ralentissement de la demande globale de polypropylène recyclé au cours des neuf premiers mois de l’année 2020, particulièrement dans le secteur automobile fragilisé par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2.

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires a atteint à 2,1 millions d’euros, en repli de 10%.

A noter que suite à la déconsolidation au 30 avril 2020 de C2P GmbH dans le cadre de la procédure d’insolvabilité de droit allemand, le segment Plastique n’est désormais plus constitué que des activités de C2P S.A.S. en France.





Agenda financier prévisionnel

Information financière au 31 décembre 2020, le jeudi 11 février 2021 (après bourse).









1 Voir les communiqués de presse du 14 mai 2020, 20 mai 2020, 18 juin 2020 et 26 octobre 2020.

2 A savoir : Weser-Metall GmbH, Harz-Metall GmbH, Norzinco GmbH et PPM Pure Metals GmbH ainsi que Recylex GmbH, C2P Germany GmbH et Recylex Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH.

3 Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe aux comptes consolidés 2019.

4 Voir notamment les communiqués de presse du 23 Septembre 2020 et du 26 octobre 2020.





ANNEXES

Évolution trimestrielle des moyennes des cours des métaux

En euros

par tonne Premier

trimestre 2020 Deuxième

trimestre 2020 Troisième trimestre 2020 Premier

trimestre 2019 Deuxième

trimestre 2019 Troisième

trimestre 2019 Plomb 1 675 1 518 1 603 1 793 1 677 1 824 Zinc 1 930 1 780 1 997 2 380 2 459 2 112

Source : London Metal Exchange.

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre et par segment

En millions d’euros Premier

trimestre 2020 Deuxième

trimestre 2020 Troisième trimestre 2020 Premier

trimestre 2019 Deuxième

trimestre 2019



Données publiées Deuxième

trimestre 2019

Données Pro forma Troisième

trimestre 2019



Données publiées Troisième

trimestre 2019

Données Pro forma Plomb 54,0 18,1 13,9 45,8 48,3 25,2 52,8 14,4 Zinc 16,7 4,0 0,0 21,8 21,6 6,8 20,3 0,0 Métaux Spéciaux 4,3 1,2 0,0 4,6 4,5 1,2 3,9 0,0 Plastique 2,9 0,8 2,2 3,6 3,3 3,7 2,4 3,2 Total 77,9 24,1 16,1 75,8 77,7 36,9 79,4 17,6

Données IFRS, chiffres non audités.

Chiffre d’affaires de Recylex S.A.

En millions d’euros Au

30 septembre 2020 Au

30 septembre 2019 Variation

(%) Segment Plomb 36,8 45,7 -19% Prestations de services aux sociétés du Groupe 0,8 2,1 -62% Chiffre d’affaires total 37,6 47,8 -21%

Données IFRS, chiffres non audités







Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, qui ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet ( www.recylex.eu ). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet ( www.recylex.eu ).

Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A., mis à jour le 26 octobre 2020, est disponible sur l’espace Finance du site Internet du Groupe Recylex.

***

Les matières premières des mines urbaines

Le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène.

Pour en savoir plus : consultez notre site web : www.recylex.eu

***

Contact Presse / Investisseurs : T +33 (0)1 58 47 29 91 | E info@recylex.eu

Recylex S.A. | Siège social : 6 place de la Madeleine | 75 008 Paris | France

Siège administratif : 79 rue Jean-Jacques Rousseau | 92 158 Suresnes Cedex | France

Pièce jointe