Recylex : S.A. - Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires pour l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021

L’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020 se tiendra le 16 juin 2021 à 11h00. En raison du contexte sanitaire, cette réunion se tiendra à « huis clos » conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020) et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 (tel que modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020), étant précisé que ces dispositions ont été prorogées par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

L’Assemblée Générale Ordinaire sera retransmise en direct en intégralité sur le site internet de la Société le 16 juin 2021 à 11h00 (heure de Paris) afin de permettre aux actionnaire d’en suivre le déroulement.

Les actionnaires sont vivement encouragés à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote, ou à donner pouvoir au président de l’Assemblée Générale Ordinaire ou à un tiers, selon les modalités précisées dans l’avis de convocation paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mai 2021 et consultable sur le site internet de la Société. Le formulaire de vote prévu à cet effet est disponible sur le site internet de la Société et doit être retourné à Société Générale Securities Services aux fins de voter par correspondance ou par procuration à l’adresse suivante : SGSS/SBO/CIS/ISS, 32, rue du Champ de tir – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France.

Les actionnaires sont invités à poser leurs questions écrites selon les modalités précisées dans l’avis de convocation. Ces questions écrites doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Recylex S.A., 79, rue Jean-Jacques Rousseau, 92158 Suresnes Cedex ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : assemblee.generale@recylex.eu . Ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les réponses aux questions écrites seront également publiées directement sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante : www.recylex.eu – rubrique Finance – Actionnaires.

Tous les documents et informations visés aux articles R. 225-83 et R. 22-10-23 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés à partir du site internet de Recylex.

Chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire sur le site internet de la Société www.recylex.eu rubrique Finance – Actionnaires.





Pièce jointe