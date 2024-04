RED 5 Limited est un producteur d'or basé en Australie, dont les mines sont situées dans les champs aurifères de l'est de l'Australie occidentale. La société possède et exploite la mine d'or King of the Hills (KOTH), située à environ 900 kilomètres au nord-est de Perth et à 25 kilomètres au nord de Leonora, en Australie occidentale. Elle possède également la mine d'or Darlot, située à environ 100 kilomètres au nord de KOTH. Elle détient une redevance de 3,25 % sur le rendement net de la fonderie, payable pour un maximum de 619 000 onces d'or dans le projet aurifère de Siana. Le projet aurifère de Siana est situé dans la province de Surigao del Norte, sur l'île de Mindanao. Ses filiales comprennent Opus Resources Pty Ltd, Darlot Mining Company Pty Ltd et Greenstone Resources (WA) Pty Ltd.

